Royal Enfield Hunter 350 का नया 'बेस प्रीमियम' वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स में क्या है खास

Royal Enfield Hunter 350 New Variant: रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक, हंटर 350 (Hunter 350) को एक बड़े अपडेट के साथ मार्केट में उतारा है. युवाओं की पहली पसंद मानी जाने वाली इस बाइक में अब एक नया बेस प्रीमियम वेरिएंट जुड़ गया है, जो इसके चाहने वालों को कम कीमत में ज्यादा फीचर्स का अनुभव कराएगा. इतना ही नहीं कंपनी ने इस बाइक को कई नए कलर में भी पेश किया है. तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि हंटर 350 में इस बार क्या-क्या नया देखने को मिलने वाला है.

क्या-क्या बदला नए वेरिएंट में?

नए बेस प्रीमियम वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले केवल ऊपरी वेरिएंट्स में मिलते थे, मसलन-