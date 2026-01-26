नई Brezza कार में अब CNG सिलेंडर गाड़ी के नीचे! गाड़ी आएगी तो बोलेंगे- कमाल हो गया

New Maruti Brezza Features: सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहे हैं पर बूट स्पेस को लेकर फिक्र है, तो मारुति सुजुकी आपके लिए एक बड़ी खबर ले कर आई है. हाल ही में मारुति सुजुकी ब्रेजा के एक नए टेस्ट मॉडल को देखा गया, जिसमें सीएनजी सिलेंडर कार के अंदर नहीं, बल्कि गाड़ी के नीचे फिट किया गया है.

क्या है खास?

जैसा आप जानते हैं कि सीएनजी कारों में सिलेंडर पूरा बूट स्पेस घेर लेता है, जिससे बैग रखने की जगह रहती ही नहीं है. अगर यह खबर सही हुई तो नई ब्रेजा में सिलेंडर को नीचे शिफ्ट करने से डिग्गी पूरी खाली मिलेगी. मारुति ने हाल ही में अपनी विक्टोरिस में यह तकनीक दिखाई थी, जिसे अब ब्रेजा में लाने का प्लान है.

फीचर्स भी बदलेंगे?

लीक हुई जानकारी के अनुसार 2026 मॉडल की ब्रेजा (New Maruti Brezza) सिर्फ सीएनजी टैंक ही नहीं बल्कि कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ब्रेजा में एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम मिल सकता है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल और शार्क-फिन एंटीना भी अपग्रेड हो सकते हैं. वहीं कार में 10.1 इंच की बड़ी टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड सीट्स भी कंपनी दे सकती है.

पुराने इंजन पर भरोसा कायम?

नई ब्रेजा में अभी मिल रहा 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन ही होने की उम्मीद है. हालांकि मारुति ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. यह सारी खबर लीक रिपोर्ट्स पर अधारित है. पर अगर कंपनी इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करती है तो ब्रेजा अपने सेगमेंट में बहुत आगे निकल सकती है.

जिस तरह से साल 2026 में एसयूवी मार्केट में नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि फीचर्स के मामले में कोई भी कंपनी पीछे नहीं रहना चाहती. टाटा पंच 2026 और टाटा सिएरा ने कॉम्पिटिशन को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. अब तो रोनो की डस्टर 'किंग' की भी वापसी हो गई है.

