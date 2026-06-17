Mini Countryman C कार लॉन्च! भारत में बनी पहली लग्जरी मिनी कार, जिसमें है गोल टीवी और मसाज वाली सीटें

Mini India ने अपनी ऑल-न्यू और भारत में ही असेंबल होने वाली पेट्रोल एसयूवी 'Mini Countryman C' को लॉन्च कर दिया है. इस नई कार की सबसे बड़ी खासियत इसका Made in India होना है. आइए जानते हैं इस नई मिनी कार की कीमत और इसके सभी कमाल के फीचर्स के बारे में.

क्या है इसकी कीमत और कलर ऑप्शंस?

भारत में इस नई Mini Countryman C की एक्स-शोरूम कीमत ₹47.50 लाख तय की गई है. लुक को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कंपनी इसे ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, स्मोकी ग्रीन, नानुक व्हाइट, स्लेट ब्लू और चिली रेड जैसे बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी कलर स्कीम्स में पेश कर रही है.

Mini Countryman C का मॉडर्न डिजाइन

यह नई SVU Mini की नई पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लुक देती है. पुराने मॉडल के मुकाबले इसका स्टांस अब ज्यादा बड़ा है, इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, चौड़े व्हील आर्च और एक नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है. इसके अलावा कार में फ्लश डोर हैंडल्स, शार्प एलईडी हेडलैंप्स और कंट्रास्टिंग रूफ दी गई है. इसमें खास लाइटिंग एनिमेशन और तीन चुनिंदा डीआरएल सिग्नेचर मोड्स भी मिलते हैं.

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक बेहद मिनिमलिस्टिक और हाई-टेक केबिन देखने को मिलेगा. इसके डैशबोर्ड के केंद्र में एक बड़ा 240 मिमी का गोल OLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो इस कार का सबसे बड़ा आकर्षण है. पर्यावरण का ख्याल रखते हुए केबिन में रिसायकल किए गए बुने हुए कपड़ों का इस्तेमाल हुआ है. इसमें मसाज फंक्शन वाली इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्टेबल जेसीडब्ल्यू (JCW) स्पोर्ट्स सीटें दी गई हैं.

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फीचर्स के मामले में यह कार किसी गैजेट से कम नहीं है. इसमें मिनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम 9, वॉयस कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल की प्लस और केबिन के अंदर की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने के लिए एक 'फिशआई कैमरा' दिया गया है. मनोरंजन के लिए इसमें 12 स्पीकर्स वाला प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें गो-कार्ट मोड, ग्रीन मोड और विविड मोड जैसे कमाल के ड्राइव मोड्स दिए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसे यूरो एनसीएपी (Euro NCAP) की तरफ से पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

Mini Countryman C में ट्विन-टर्बो इंजन की ताकत

ताकत की बात करें तो Mini Countryman C में एक दमदार ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 156 hp की मैक्सिमम पावर और 240 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने की क्षमता रखता है. इस पावरफुल इंजन को 7-स्पीड डबल क्लच स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन (DCT गियरबॉक्स) के साथ जोड़ा गया है.