Maruti Suzuki ने जून में बेची 2 लाख गाड़ियां, जानिए कौन-सी कार रही नंबर 1

Maruti Suzuki के लिए जून 2026 का महीना बेहद शानदार रहा. कंपनी ने घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 23.7 प्रतिशत की भारी-भरकम बढ़त हासिल की है. जून के महीने में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री का आंकड़ा 2 लाख यूनिट्स को पार कर गया है.

घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 23.7 प्रतिशत का उछाल

मारुति सुजुकी द्वारा जारी जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट में 23.7 प्रतिशत की जबरदस्त सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है. इस महीने कंपनी ने भारत में कुल 1,47,187 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं. अगर कुल बिक्री की बात की जाए, जिसमें घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट दोनों शामिल हैं, तो यह आंकड़ा 2,00,390 यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो पिछले साल जून 2025 के मुकाबले 19.3 प्रतिशत अधिक है. हालांकि, मई 2026 की 2,42,688 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले यह आंकड़ा थोड़ा कम रहा है.

Alto और S-Presso ने दर्ज की 78 प्रतिशत की भयंकर ग्रोथ

इस महीने की सबसे हैरान करने वाली और बड़ी खबर मारुति सुजुकी के एंट्री-लेवल मिनी सेगमेंट से आई है. इस सेगमेंट में आने वाली लोकप्रिय कारें जैसे Alto और S-Presso की बिक्री में 78 प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया है.

मारुति सुजुकी के कॉम्पैक्ट और मिड-साइज पैसेंजर कार सेगमेंट ने भी बाजार में अपना दबदबा बनाए रखा है. इस सेग्मेंट में शामिल Baleno, Swift, Dzire, WagonR, Celerio, Ignis और Ciaz जैसी कारों ने कुल मिलाकर 15.6 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ हासिल की है. इस कैटेगरी में कंपनी ने कुल 63,815 गाड़ियां बेची हैं. मिनी और कॉम्पैक्ट दोनों सेगमेंट को मिलाकर कुल बिक्री 75,231 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 22.1 प्रतिशत अधिक है.

एसयूवी और यूटिलिटी व्हीकल्स (UV) सेगमेंट मारुति सुजुकी की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है. Brezza, Ertiga, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny और XL6 जैसे मॉडल्स की बदौलत कंपनी ने इस सेगमेंट में 28.7 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की है. इस महीने कुल 61,726 यूटिलिटी व्हीकल्स बेचे गए. पैसेंजर कारों के साथ-साथ मारुति का लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) सेगमेंट भी आगे बढ़ रहा है.

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