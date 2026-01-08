नई Mahindra XUV 3XO EV लॉन्च, जानिए AX5 और AX7L में कौन-सी EV आपके लिए है सही

Mahindra & Mahindra ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XUV 3XO EV लॉन्च कर दी है. यह इलेक्ट्रिक SUV दो वेरिएंट्स में उतारी गई है, जिनके नाम AX5 और AX7L. Mahindra की इस कार में इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, मॉडर्न फीचर्स और एडवांस सेफ्टी का बैलेंस देखने को मिलता है. AX5 वेरिएंट XUV 3XO EV का बेस मॉडल है और AX7L इस रेंज का टॉप वेरिएंट है, जो AX5 के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. जानिए दोनों में क्या मिलने वाला है अलग और क्या रखी है गाड़ी की कीमत.

Mahindra XUV 3XO EV का AX5 वेरिएंट

AX5 वेरिएंट XUV 3XO EV का बेस मॉडल है, लेकिन फीचर्स काफी दमदार हैं. इसके एक्सटीरियर में 16 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs के साथ टर्न इंडिकेटर्स, Infinity LED टेल लैम्प्स, रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर दिए गए हैं. केबिन के अंदर दो 10.25 इंच की HD स्क्रीन मिलती हैं. इसके साथ लेदरेट से लिपटा स्टीयरिंग व्हील कार को प्रीमियम फील देता है.

कम्फर्ट की बात करें तो AX5 में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, की-लेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs दिए गए हैं.

ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है और पीछे बैठने वालों के लिए AC वेंट्स, 60:40 स्प्लिट सीट्स और आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर्स भी मिलते हैं. वायरलेस चार्जिंग और कई USB चार्जिंग पॉइंट्स इसे और भी उपयोगी बनाते हैं.

सेफ्टी के मामले में AX5 काफी मजबूत है. इसमें छह एयरबैग्स, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर-व्यू कैमरा और क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है. टेक्नोलॉजी के तौर पर इसमें Adrenox कनेक्टेड कार फीचर मिलता है, जिसमें इनबिल्ट Alexa सपोर्ट है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ छह स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है.

Mahindra XUV 3XO EV का AX7L वेरिएंट

AX7L इस रेंज का टॉप वेरिएंट है, जो AX5 के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें 17 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, सॉफ्ट-टच लेदरेट डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स, लेदरेट सीट्स और LED फ्रंट फॉग लैम्प्स दिए गए हैं. केबिन के अंदर ऑटो-डिमिंग IRVM, कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स और को-ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर के साथ इल्यूमिनेटेड सन वाइज़र्स मिलते हैं.

AX7L की सबसे बड़ी खासियत इसका Level 2 ADAS सिस्टम है. इसके अलावा 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और फ्रंट पार्किंग असिस्ट भी दिया गया है. म्यूज़िक के शौकीनों के लिए इसमें 7-स्पीकर Harman Kardon ऑडियो सिस्टम Dolby Atmos सपोर्ट के साथ मिलता है.

AX5 और AX7L की बैटरी, रेंज और चार्जिंग

AX5 और AX7L दोनों वेरिएंट्स में 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो रियल वर्ल्ड कंडीशन्स में लगभग 285 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. इलेक्ट्रिक मोटर 110 kW की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिससे यह SUV सिर्फ 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. यह 50 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. इसमें Fun, Fast और Fearless नाम के तीन ड्राइव मोड भी दिए गए हैं.

Mahindra XUV 3XO की कीमत

SUV Mahindra XUV 3XO EV AX5 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, AX7L की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.96 लाख है. इस गाड़ी की डिलीवरी 23 फरवरी 2026 से शुरू होगी.