Mahindra Thar Roxx Star: नई वाली थार देखी क्या? प्रीमियम सीट के साथ मिलेंगे ये धमाकेदार फीचर्स

Mahindra Thar Roxx Star: महिंद्रा ने अभी तक इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग या कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे जल्द ही एक स्पेशल एडिशन के तौर पर बाजार में उतारा जा सकता है.

Mahindra Thar Roxx Star: महिंद्रा थार दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अपने दमदार और जानदार लुक्स की वजह से ग्राहकों की पसंद बनी यह एसयूवी एक नए अवतार में आने के लिए तैयार है  महिंद्रा थार रॉक्स ने पहले ही भारतीय बाजार में धूम मचा रखी है, लेकिन अब इसकी नई झलक ने सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा कर दी. 

हाल ही में थार रॉक्स स्टार एडिशन की तस्वीरें लीक हुई हैं, जिसमें यह एसयूवी पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और दमदार नजर आ रही है.

Photo Credit: Youtube (Nithinsreviews)

क्या है खास?

तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि महिंद्रा ने इस स्टार एडिशन में लुक और स्टाइल पर काम किया है. जिसमें शामिल है-

  • स्टार एडिशन में कस्टमाइज्ड ग्रिल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए हैं, जो इसे रेगुलर थार रॉक्स से अलग और ज्यादा एग्रेसिव लुक देते हैं.
  • इंटीरियर में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि इसमें स्टार एडिशन की स्पेशल बैजिंग और प्रीमियम सीट कवर मिलेंगे.
  • कलर की बात करें तो इस एडिशन में एक डार्क थीम या नया कलर शेड देखने को मिल सकता है.
  • हालांकि मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद ना के बराबर ही है, रिपोर्ट्स हैं कि यह अभी के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन की पावर के साथ ही आएगी.

कंपनी क्यों ला रही स्टार एडिशन?

महिंद्रा अपनी थार सीरीज के साथ नए प्रयोग करता रहता है. स्टार एडिशन को उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के साथ-साथ सड़क पर एक अलग पहचान चाहते हैं. लीक हुई तस्वीरों ने उन लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जो थार रॉक्स खरीदने का मन बना रहे थे.

कब होगी लॉन्च?

महिंद्रा ने अभी तक इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग या कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे जल्द ही एक स्पेशल एडिशन के तौर पर बाजार में उतारा जा सकता है. ऐसे में अगर आप इस खास थार का इतंजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपको कंपनी की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है. 

