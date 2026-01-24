विज्ञापन

लॉन्च हुई 'स्टार' थार! अभय देओल बने ब्रांड एंबेसडर, 360 कैमरा से पैनोरमिक सनरूफ तक...फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक थार रॉक्स का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. इस मॉडल के विज्ञापन के लिए बॉलीवुड एक्टर अभय देओल को चुना गया है.

Read Time: 3 mins
Share
लॉन्च हुई 'स्टार' थार! अभय देओल बने ब्रांड एंबेसडर, 360 कैमरा से पैनोरमिक सनरूफ तक...फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
अभय देओल बने महिंद्रा थार रॉक्स के नए स्टार एडिशन के ब्रांड एंबेसडर
नई दिल्ली:

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक थार रॉक्स का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. इसका नाम स्टार एडिशन है, जो कि कंपनी के एसयूवी वर्जन का अब तक का सबसे स्पेशल एडिशन है. इस मॉडल के विज्ञापन के लिए बॉलीवुड एक्टर अभय देओल को चुना गया है. अभय जो कि फिल्म देव डी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रांझणा और ओए लकी लकी ओए से मशहूर हैं. अभय महिंद्रा थार रॉक्स के स्टार एडिशन के ब्रांड एंबेसडर हैं. अभय का थार के नए एडिशन के साथ एड वीडियो भी जारी किया गया है. इसमें एक्टर थार का नया मॉडल चलाते नजर रहे हैं और साथ ही फीचर भी बता रहे हैं. आइए जानते हैं थार के इस नए एडिशन में क्या-क्या नए फीचर्स हैं.

अभय देओल बने थॉर के ब्रांड एंबेसडर

थार के स्टार एडिशन वाले इस विज्ञापन वीडियो में एक्टर अभय देओल नए एडिशन की तरफ पहले चलते हुए आते हैं. एसयूवी मे बैठते हैं कि इससे पहले एक्टर पर लाइट पड़ती है, जोकि नए एडिशन की हैड लाइट से निकलती है. इसके बाद वह एसयूवी में बैठते हैं और एक ट्रायल लेते हैं. फिर स्टार एडिशन के फीचर्स के बारे में बताया जाता है. विज्ञापन का अंत अभय के एसयूवी से बाहर निकलने से होता है, लेकिन लाइट का पूरा फोकस बस स्टार एडिशन पर बना रहता है. बता दें, महिंद्रा कंपनी थार के नए-नए एडिशन में शानदार बदलाव किए हैं. स्टार एडिशन की बात करें तो इसमें पियानो ब्लैक ग्रील के साथ एलॉय व्हील्स हैं. विज्ञापन में स्टार एडिशन का सिट्रीन यैलो मॉडल देखने को मिल रहा है. इसमें टैंगो रेड, एवरेट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक भी है.
 

स्टार एडिशन के शानदार फीचर्स

स्टार एडिशन के इनसाइड इंटीरियर पर नजर डाले तो ऑल-ब्लैक थीम से इसे सजाया गया है, जिसमें काले रंग की लेदरेट अपहोल्स्ट्री और साबर के एक्सेंट हैं. स्टार एडिशन के फीचर्स की बात करें तो इसमें सभी जगह एलईडी लाइट, इंस्ट्रूमेंट और इन्फोटेनमेंट के लिए दो 10.25 इंच की स्क्रीन इनबिल्ट की गई है. इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, एक 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्राय्ड ऑटो, ए पैनोरमिक सनरूफ, 9 स्पीकर हर्मन कार्डोन साउंड सिस्टम, टेरियन मोड्स शामिल हैं. इसमें 2.2 लीटर डीजल का इंजन और 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल मैन्युअल और ऑटोमैटिक इंजन है. स्टार एडिशन केवल रियर व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) विकल्प के साथ उपलब्ध है. इसमें 4x4 सिस्टम वाला वेरिएंट नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhay Deol, Mahindra Thar Roxx Star Edition, Abhay Deol Mahindra Ad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com