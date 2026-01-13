Hyundai कारों पर बंपर छूट, Creta से Exter तक ₹98,000 तक की बड़ी बचत...लेकिन सीमित समय तक ही

अगर आप साल 2026 में Hyundai की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको और कोई नहीं मिलेगा. क्योंकि सिर्फ जनवरी 2026 महीने के लिए ही Hyundai अपनी कारों पर 98 हजार तक का डिस्काउंट दे रही है. ये भारी भरकम छूट में Hyundai की Grand i10 Nios, Aura, i20, Exter, Venue, Verna, Creta और Alcazar गाड़ियां शामिल हैं. आपको किस गाड़ी पर मिल रहा है कितना डिस्काउंट, चलिए बताते हैं.

Hyundai Exter - Hyundai की सबसे छोटी SUV Exter पर जनवरी 2026 में 98,000 तक की छूट मिल सकती है. इसके SX वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि SX(O) वेरिएंट पर 90,000 तक और S वेरिएंट पर 83,000 तक की बचत मिल सकती है. Exter के CNG वेरिएंट्स पर छूट थोड़ी कम है, जो अधिकतम 63,000 तक जाती है.

Hyundai i20 - इस प्रीमियम हैचबैक Hyundai i20 पर इस महीने 95,000 तक की छूट दी जा रही है. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है. वहीं, स्पोर्टी Hyundai i20 N Line पर भी 87,000 तक का डिस्काउंट उपलब्ध है.

Hyundai Grand i10 Nios - इस गाड़ी पर जनवरी 2026 में 89,000 तक की छूट दी जा रही है. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा लाभ है, जबकि CNG वेरिएंट्स पर 80,000 तक की बचत मिल सकती है. AMT वेरिएंट्स पर 79,000 तक और बेस Era ट्रिम पर 67,500 तक का फायदा मिल रहा है.

Hyundai Verna - इस कार पर इस महीने 70,000 तक की छूट मिल रही है. टर्बो पेट्रोल और नॉन-टर्बो पेट्रोल दोनों वेरिएंट्स इस ऑफर में शामिल हैं. Hyundai Verna की कीमत 10.79 लाख से 17.13 लाख तक जाती है.

Hyundai Alcazar - इस SUV पर कुल 65,000 तक की छूट दी जा रही है. इसमें ₹30,000 तक का कैश डिस्काउंट और ₹35,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है. पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध Alcazar की कीमत ₹14.50 लाख से ₹21.06 लाख तक है.

Hyundai Venue - पुराने जनरेशन Hyundai Venue के बचे हुए स्टॉक पर 60,000 तक की छूट मिल रही है, जबकि नए Venue पर 25,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट दिया जा रहा है. Venue की कीमत 8 लाख से 15.51 लाख के बीच है.

Hyundai Aura और Creta - Hyundai Aura पर 58,000 तक की छूट मिल रही है, जिसमें CNG वेरिएंट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है. वहीं, Hyundai Creta पर पेट्रोल और N Line वेरिएंट्स पर ₹40,000 तक और डीज़ल वेरिएंट्स पर ₹30,000 तक की छूट दी जा रही है. Creta की कीमत ₹10.79 लाख से ₹20.05 लाख के बीच है.

बता दें, इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज स्कीम और चुनिंदा कॉर्पोरेट व सरकारी लाभ शामिल हैं. हालांकि, यह छूट मॉडल, वेरिएंट, फ्यूल टाइप और शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए अपने नजदीकी Hyundai डीलर से संपर्क करें.

