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25 से ज्यादा नए अपडेट्स के साथ आई Hyundai Exter फेसलिफ्ट! कम कीमत में दमदार फीचर्स वाली SUV

Exter फेसलिफ्ट में वही पुराना 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 4-सिलेंडर सेटअप के साथ आता है. यह इंजन मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है.

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25 से ज्यादा नए अपडेट्स के साथ आई Hyundai Exter फेसलिफ्ट! कम कीमत में दमदार फीचर्स वाली SUV

Hyundai Motor India ने भारत में अपनी कॉम्पैक्ट SUV Exter का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹5.80 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है और टॉप वेरिएंट ₹9.42 लाख तक जाता है. इस नई Exter में कंपनी ने 25 से ज्यादा अपग्रेड दिए हैं, जिनमें डिजाइन, फीचर्स, इंटीरियर और सेफ्टी में सुधार शामिल है. हालांकि, इसके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Hyundai का कहना है कि यह अपडेट खासतौर पर शहर में रहने वाले लोगों और छोटी फैमिली को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि उन्हें एक स्टाइलिश और सुविधाजनक SUV मिल सके.

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एक्सटीरियर डिजाइन में क्या नया है?

नई Exter फेसलिफ्ट का लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और SUV जैसा बनाया गया है. इसमें आगे की तरफ चौड़ी ग्रिल, नया बंपर और सेंटर गार्निश दिया गया है, जिससे कार ज्यादा दमदार दिखती है. पीछे की तरफ नए टेलगेट डिजाइन, C-पिलर गार्निश और स्पोर्टी स्पॉइलर जोड़ा गया है, जो इसे मॉडर्न और स्टाइलिश बनाता है.

इसके अलावा 15 इंच के नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और मजबूत व्हील आर्च क्लैडिंग दी गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस बेहतर होता है. Hyundai का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे ऊंची SUV में से एक है और इसका व्हीलबेस भी लंबा है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिलती है.

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इंटीरियर और कम्फर्ट में सुधार

कार के अंदर अब ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक मिलता है. इसमें नया ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे थीम दिया गया है, साथ ही डैशबोर्ड पर 3D कार्बन डिजाइन भी जोड़ा गया है. इसमें D-कट स्टीयरिंग व्हील और मेटल पैडल्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी फील देते हैं. इसके अलावा सीट्स और ड्राइविंग पोजीशन को और आरामदायक बनाया गया है.

अब सभी वेरिएंट्स में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टमेंट और पीछे की सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्टैंडर्ड मिलते हैं. Exter में 391 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

नई Exter में टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है. इसमें सेगमेंट में पहली बार डैशकैम दिया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान रिकॉर्डिंग करता है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, Type-C चार्जिंग पोर्ट और 60 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स (Bluelink) दिए गए हैं.

इसमें 300 से ज्यादा वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं, जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं. साथ ही इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और OTA अपडेट जैसे फीचर्स पहले की तरह जारी हैं.

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इंजन और परफॉर्मेंस

Exter फेसलिफ्ट में वही पुराना 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 4-सिलेंडर सेटअप के साथ आता है. यह इंजन मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है. Hyundai का कहना है कि यह अपने सेगमेंट की इकलौती SUV है जिसमें 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और रिफाइंड रहती है. CNG वेरिएंट में ड्यूल सिलेंडर सेटअप दिया गया है, जिससे बूट स्पेस बेहतर मिलता है. 

सेफ्टी फीचर्स में मजबूती

नई Exter में कुल 45 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 30 फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं. इसमें 6 एयरबैग, ESC और Hill Start Assist जैसे जरूरी फीचर्स अब सभी मॉडल्स में मिलते हैं. इन अपग्रेड्स के साथ Hyundai Exter एक सुरक्षित और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करती है. Hyundai Exter फेसलिफ्ट एक शानदार अपडेट के रूप में सामने आई है, जिसमें बेहतर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और मजबूत सेफ्टी पैकेज दिया गया है.

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