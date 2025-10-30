Activa का 'बुलेट' रिकॉर्ड, अब तक 3.5 करोड़ घरों तक पहुंची यह स्कूटी, जानिए सफलता की कहानी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की सबसे पॉपुलर स्कूटर सीरीज 'एक्टिवा' (Activa) ने भारतीय बाजार में एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने भारत में एक्टिवा सीरीज के 3.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

उपलब्धि क्यों है खास

एक्टिवा को 2001 में लॉन्च किया गया था, और 24 सालों के इस सफर में इसने भारतीय टू-व्हीलर बाजार में क्रांति ला दी. 3.5 करोड़ का यह आंकड़ा बताता है कि एक्टिवा पूरे देश के ग्राहकों के साथ कितना मजबूत जुड़ाव रखती है और यह देश का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्कूटी बनी हुई है. एक्टिवा ने अपनी विश्वसनीयता, आसान इस्तेमाल, अच्छी माइलेज और 'टेंशन-फ्री' मोबिलिटी की वजह से हर उम्र और वर्ग के राइडर्स के दिलों में जगह बनाई है.

होंडा का मजबूत डीलर नेटवर्क एक्टिवा की इस सफलता के पीछे एक बड़ी वजह रहा है, जिसने देश के कोने-कोने में ग्राहकों तक स्कूटर की बिक्री और सर्विस की सुविधा पहुंचाई है.

एक्टिवा का सफर

एक्टिवा की सफलता को देखकर पता चलता है कि यह स्कूटी समय के साथ खुद को बदलती रही है, लेकिन इसकी बुनियादी चीजें नहीं बदलीं.

पहला करोड़: एक्टिवा ने पहले 1 करोड़ ग्राहक 2015 तक जोड़े थे.

दो करोड़: इसके बाद, यह आंकड़ा 2018 में 2 करोड़ तक पहुंच गया.

साढ़े तीन करोड़ (3.5 करोड़): और अब, 2025 में, एक्टिवा ने 3.5 करोड़ यूनिट्स बेचने का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया है.

नए जमाने की Activa

कंपनी ने ग्राहकों को और विकल्प देने के लिए हाल ही में Activa 110, Activa 125, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Activa e जैसे मॉडल पेश किए हैं. अगस्त 2025 में, कंपनी ने Activa और Activa 125 के एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किए, जो इस स्कूटर की शानदार विरासत को आगे बढ़ाते हैं.