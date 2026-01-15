Honda की कारों के बदले दाम, Honda Amaze पर मिला 99,000 का डिस्काउंट तो ये SV हो गई 60,000 मंहगी

Honda India ने अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया है. इस वजह से अब आपकी फेवरेट Honda गाड़ियां महंगी हो गई हैं. Honda ने अपने खास तीन मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया है. Honda इस नई प्राइस लिस्ट से साबित करना चाह रही है वो अपने नए और प्रीमियम मॉडल्स को ज्यादा वैल्यू देना चाहती है, जबकि पुराने मॉडल्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. आखिर किन Honda कार की कीमतों में हुए है बदलाव चलिए जानते हैं.

पहली गाड़ी Honda Elevate

इस SUV के एंट्री-लेवल SV वेरिएंट की कीमत में कंपनी ने पूरे 60,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो इस मॉडल रेंज में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा VX वेरिएंट्स की कीमत में 13,600 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमत 10,000 रुपये बढ़ाई गई है. नई कीमतों के बाद Honda Elevate की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.6 लाख रुपये हो गई है और इसका टॉप मॉडल अब 16.25 लाख रुपये तक पहुंच गया है.

दूसरी गाड़ी Honda City Hybrid

बता दें कि Honda City के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, City के e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत में 52,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी के बाद City Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये हो गई है. Honda City के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत अभी भी 11.95 लाख से 16.07 लाख रुपये के बीच बनी हुई है. खास बात यह है कि Honda City का दूसरा फेसलिफ्ट 2026 के दूसरे हिस्से में लॉन्च होने वाला है.

तीसरी गाड़ी Honda Amaze

करीब एक साल पहले लॉन्च हुई थर्ड-जनरेशन Honda Amaze के लगभग सभी वेरिएंट्स की कीमत में 7,000 रुपये की समान बढ़ोतरी की गई है. केवल टॉप-स्पेक ZX CVT वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बदलाव के बाद नई Amaze की कीमत अब 7.48 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो गई है. वहीं, Honda अभी भी दूसरी जनरेशन Amaze को नई Amaze के साथ-साथ बेच रही है. दिलचस्प बात यह है कि पुरानी Amaze के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत में 99,000 रुपये की बड़ी कटौती की गई है, जिससे यह अब 5.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.