Hero Xtreme 160R 4V 'कॉम्बैट एडिशन' लॉन्च, अब मिलेगी राइड-बाय-वायर और क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी

हीरो ने फिलहाल इस कॉम्बैट एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फीचर्स की घोषणा के बाद, इसकी कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी ज्यादा होने की उम्मीद है.

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय Xtreme 160R 4V रेंज को बढ़ाते हुए भारतीय बाजार में इसका नया 'कॉम्बैट एडिशन' पेश किया है. कंपनी की वेबसाइट पर इस नए वेरिएंट को लिस्ट कर दिया गया है. यह एडिशन स्टैंडर्ड मॉडल के मैकेनिकल सेटअप को बरकरार रखता है, लेकिन खास रंग-रूप और कई नई टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ आता है, जिससे यह रोडस्टर सेगमेंट में और अधिक आकर्षक बन गया है.

नया लुक और एडवांस डिस्प्ले

'कॉम्बैट एडिशन' को ग्रे और येलो (Grey-and-Yellow) रंग योजना में पेश किया गया है, जो इसे बिल्कुल नया और आक्रामक लुक देती है. यह रंग योजना इसे कंपनी के Xoom 110 और Karizma XMR के कॉम्बैट एडिशन से जोड़ती है. डिजाइन अपडेट में Xtreme 250R से मिलता-जुलता एक नया हेडलाइट यूनिट शामिल है. इसके अलावा, बाइक को एक नया कलर-एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो इसे प्रीमियम फील देता है.

सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी

इस एडिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राइड-बाय-वायर (Ride-by-Wire) तकनीक के साथ आता है, जो इसे क्रूज़ कंट्रोल फीचर से लैस करने वाली पहली 160cc मोटरसाइकिल बनाती है. इसके साथ ही राइडर को तीन चयन योग्य राइडिंग मोड (सेलेक्टेबल राइडिंग मोड्स) भी मिलते हैं: रेन (Rain), रोड (Road), और स्पोर्ट (Sport).

इंजन है दमदार

इंजन की बात करें तो, Xtreme 160R 4V कॉम्बैट एडिशन में वही 163.2cc, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड, 4-वाल्व इंजन दिया गया है. यह इंजन 8500 rpm पर 16.66 hp की पीक पावर और 6500 rpm पर 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

