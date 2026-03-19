न ऐप, न इंटरनेट! सिर्फ एक SMS से घर बैठे ऐसे पता करें आज का पेट्रोल-डीजल रेट

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं. कई बार लोगों को यह जानने के लिए पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है कि आज उनके शहर में फ्यूल का रेट क्या है. लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सरकारी तेल कंपनियों ने ऐसा सिस्टम शुरू किया है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से SMS भेजकर पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत पता कर सकता है. यह तरीका बहुत आसान और तेज है. इसके लिए न तो इंटरनेट की जरूरत होती है और न ही किसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है.

इस सुविधा के जरिए ग्राहक कुछ ही सेकंड में अपने शहर का लेटेस्ट फ्यूल प्राइस जान सकते हैं. खासतौर पर उन लोगों के लिए यह तरीका काफी उपयोगी है जो रोजाना गाड़ी चलाते हैं और फ्यूल की कीमत पर नजर रखना चाहते हैं.

SMS से कैसे पता करें फ्यूल का रेट

भारत की प्रमुख तेल कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए अलग-अलग SMS सेवाएं शुरू की हैं. इन सेवाओं के जरिए लोग अपने शहर का कोड लिखकर मैसेज भेजते हैं और बदले में उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमत का अपडेट मिल जाता है.

अगर आप Indian Oil Corporation के ग्राहक हैं तो आपको अपने शहर का कोड लिखकर उसके साथ RSP टाइप करना होता है. इसके बाद यह मैसेज 9224992249 नंबर पर भेजना होता है.

इसी तरह Bharat Petroleum के ग्राहक RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.

वहीं, Hindustan Petroleum के ग्राहक HP Price लिखकर 9222201122 नंबर पर SMS भेज सकते हैं.

कुछ ही सेकंड में कंपनी की तरफ से रिप्लाई मैसेज आता है जिसमें उस शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत की जानकारी होती है.

यह सेवा क्यों है फायदेमंद?

SMS के जरिए फ्यूल की कीमत जानने की यह सुविधा कई मायनों में उपयोगी है. सबसे पहले, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे भी आसानी से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं.

इसके अलावा यह तरीका बहुत तेज है. कई बार लोग पेट्रोल भरवाने से पहले यह जानना चाहते हैं कि कीमत कितनी है. ऐसे में SMS भेजकर तुरंत जानकारी मिल जाती है. इससे समय की भी बचत होती है और लोगों को अलग-अलग पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती.

रोज बदल सकती हैं कीमतें

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना अपडेट होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, टैक्स और अन्य कारणों के आधार पर फ्यूल का रेट तय किया जाता है. इसी वजह से कई बार कीमतें कम या ज्यादा हो सकती हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हर दिन फ्यूल की कीमत जानना चाहता है तो SMS सेवा उसके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. इस सुविधा की मदद से ग्राहक अपने शहर में पेट्रोल और डीजल का लेटेस्ट रेट जानकर बेहतर तरीके से अपनी यात्रा या बजट की योजना बना सकते हैं.