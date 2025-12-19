कार हीटर चलाने से अब नहीं आएगी शीशे पर नमी, बस समझ लें ये कमाल की 1 ट्रिक

Car fogging in winter: सर्दियों में कार चलाते समय जैसे ही आप हीटर ऑन करते हैं, वैसे ही कई बार सामने के शीशे और साइड विंडो पर धुंध जमने लगती है. इससे विज़िबिलिटी कम हो जाती है और ड्राइव करना खतरनाक हो जाता है. क्योंकि ड्राइवर को सामने दिखता ही नहीं कि आगे कोई गाड़ी है भी या नहीं. सर्दियों में आपके साथ ऐसी परेशानी न हो, इसके लिए एक कमाल की ट्रिक बताते हैं, जिसकी मदद से आप सर्दियों में अपना कार हीटर लगाकर वॉर्म रह पाएंगे.
क्या करना होगा?
इसके लिए जब भी आप गाड़ी में हीटर चगाएं, उसी दौरान पीछे की हल्की सी विंडो को खोल लें. आप चाहे तो कोई भी खिड़की खोल सकते हैं. खिड़की सिर्फ जरा सी खोलनी है ज्यादा नहीं. इससे हीटर से निकलने वाली हीट और गाड़ी में मौजूद नमी से होने वाली धुंध बाकी शीशों पर नहीं आएगी. क्योंकि खुली हुई विंडो से सारा मॉइश्चर बाहर की ओर निकल जाएगा.
इस ट्रिक से आप लंबी दूर तक बिना ओस के सुरक्षित तरीके से ड्राइव कर पाएंगे. आप चाहे तो बीच-बीच में खिड़की खोल और बंद भी कर सकते हैं. जब भी नमी लगे खिड़की खोल दी और फिर बंद कर दी. लेकिन ध्यान ये रखना है कि ड्राइव खत्म होने के बाद खिड़की को याद से बंद करना है.
इसके अलावा, आप एक और ट्रिक को भी अपना सकते हैं. इसके लिए जैसे ही आप हीटर चलाएं, उसी समय AC बटन को भी ON कर दें, भले ही ठंड का मौसम हो. AC हवा में मौजूद नमी को खींच लेता है, जिससे शीशे पर जमी भाप जल्दी गायब हो जाती है. इसके साथ ही ब्लोअर की हवा को सामने के शीशे की तरफ रखें. कुछ ही सेकंड में विंडशील्ड बिल्कुल साफ दिखने लगेगी.
ये तरकीब इसीलिए काम करती है क्योंकि कार का AC हवा को ड्राई करता है. जब हीटर और AC एक साथ चलते हैं, तो केबिन में गर्म लेकिन सूखी हवा जाती है. इससे कांच और हवा के बीच नमी जमने की संभावना खत्म हो जाती है और फॉगिंग नहीं होती.
इसके अलावा हमेशा गाड़ी चलाने से पहले यानी ड्राइव शुरू करने से पहले शीशे को हल्के कपड़े से साफ कर लें और जरूरत पड़े तो थोड़ी देर के लिए खिड़की भी खोल सकते हैं. कोहरे या सर्दी में कार चलाने वालों को ये छोटी-सी ट्रिक हमेशा सुरक्षित रखेगी.
