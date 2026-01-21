Bajaj Chetak C25 पर मिल रहा है भारी Discount, जानिए कहां और किसे मिलेगी सबसे सस्ती

Bajaj Auto ने भारत में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर सीरीज़ यानी नई Bajaj Chetak C25 की बिक्री शुरू कर दी है. इसी के साथ कंपनी ने शुरुआती ग्राहकों के लिए एक खास अर्ली-बर्ड ऑफर भी पेश किया है. Bajaj Chetak C25 पर पहले 10,000 ग्राहकों को ₹4,299 की सीमित अवधि की छूट दी जा रही है. इस ऑफर के बाद स्कूटर की प्रभावी कीमत ₹87,100 हो जाती है, जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में ₹91,399 रखी गई है.

Chetak C25 की डिलीवरी देश के प्रमुख शहरों में शुरू हो चुकी है और यह स्कूटर अब Bajaj Chetak के शोरूम्स पर उपलब्ध है. कंपनी का उद्देश्य है कि शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑप्शन दिया जाए. अर्ली-बर्ड डिस्काउंट सीमित ग्राहकों के लिए है, इसलिए जिन लोगों की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना है, उनके लिए यह सही समय माना जा रहा है.

Bajaj Chetak C25 की बात करें तो इसमें 2.5kWh की बैटरी दी गई है, जो कंपनी के अनुसार IDC साइकिल में 113 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. इसमें हिल-होल्ड असिस्ट की सुविधा मिलती है, जिससे ढलान पर स्कूटर रोकना और चलाना आसान हो जाता है. इसके अलावा इसमें दो राइड मोड दिए गए हैं, जो अलग-अलग राइडिंग जरूरतों के अनुसार बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं.

गाइड-मी-होम लाइटिंग फीचर रात में पार्किंग के बाद रास्ता देखने में मदद करता है, जबकि फ्रंट डिस्क ब्रेक बेहतर सेफ्टी का भरोसा देता है. स्कूटर की मेटल बॉडी इसे प्रीमियम फील देती है.

Bajaj ने Chetak C25 में 25 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जो रोज़मर्रा के सामान रखने के लिए काफी उपयोगी है. यह स्कूटर Bajaj की Chetak EV लाइन-अप में 30 और 35 सीरीज़ के साथ शामिल हो गया है. कंपनी का फोकस उन ग्राहकों पर है जो पहली बार एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं.