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Scorpio Horoscope 15 July 2026: नवम भाव का भाग्यशाली चंद्रमा दूर करेगा व्यापार की बाधाएं, होगा आकस्मिक धन लाभ

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान का चंद्रमा हर कार्य में अनुकूलता देगा. सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे.

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Scorpio Horoscope 15 July 2026: नवम भाव का भाग्यशाली चंद्रमा दूर करेगा व्यापार की बाधाएं, होगा आकस्मिक धन लाभ
वृश्चिक राशि: शिव जी को केसर का जल चढ़ाने और मसूर की दाल दान करने से दूर होंगे सारे संकट

Scorpio Horoscope Today 15 July 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा. यह गोचर भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और जीवन के सिद्धांतों को प्रभावित करेगा. आज परिस्थितियां आपके पक्ष में धीरे-धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी. जिस कार्य में अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें नई संभावनाएं उभर सकती हैं.

करियर और व्यापार

आपके विचारों में परिपक्वता आएगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी. यदि आप किसी नई नौकरी या व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो आज की गई योजना भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावना है. टीम में आपका सम्मान बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. माता-पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्पष्टता रिश्ते को मजबूत बनाएगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में धैर्य रखना लाभदायक रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. किसी प्रेरणादायक घटना से आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा.

उपाय: भगवान शिव को शुद्ध जल में केसर मिलाकर अर्पित करें. किसी धार्मिक स्थल पर लाल मसूर की दाल का दान करें.

शुभ रंग: बैंगनी.

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