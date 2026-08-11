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Aries Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने कामों को मिलेगी नई रफ्तार, पैसों के मामले में बरतें सावधानी

Aries Horoscope Today 11 August 2026, Mesh Rashifal: पुराने कार्यों को गति मिलेगी, आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च और भावनात्मक फैसलों में सावधानी जरूरी होगी.

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Aries Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने कामों को मिलेगी नई रफ्तार, पैसों के मामले में बरतें सावधानी
Aries Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

 Aries Horoscope Today 11 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई और व्यावहारिक समझ के बीच संतुलन बनाने का है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको पुराने कार्यों को सुधारने और अधूरे प्रयासों को फिर से शुरू करने की प्रेरणा देग. इसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होते ही परिस्थितियां अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और स्थिरता की मांग करने वाली बन सकती हैं. आप पाएंगे कि अब केवल उत्साह से नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य से आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है.

 कामकाज के क्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट या योजना को नया रूप देने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, इस दौरान आपको दूसरों के हस्तक्षेप या अनचाही सलाह से असहजता हो सकती है. हर सुझाव को तुरंत नकारने के बजाय उसमें छिपे संकेतों को समझना बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में कोई धीमी गति से चल रहा लाभ अब स्पष्ट होने लगेगा, लेकिन खर्चों की अनदेखी नुकसान दे सकती है. आज आपकी सोच में गंभीरता बढ़ेगी, जिससे आप हर निर्णय को अधिक गहराई से परखेंगे. यही प्रवृत्ति कभी-कभी आपको असमंजस में भी डाल सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों का पूरा आकलन करें.

स्वास्थ्य के संदर्भ में छाती या श्वसन से जुड़ी हल्की असुविधा महसूस हो सकती है. मौसम के प्रभाव को नजर-अंदाज न करें और अपनी दिनचर्या में संतुलन रखें. मानसिक रूप से भी थोड़ी थकान संभव है, इसलिए स्वयं को आराम देना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर भावुक होकर निर्णय ले सकते हैं, जिससे बाद में पछतावा हो सकता है. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन अहंकार से दूरी रखें

उपाय: सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें। पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर दान करें। घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं.

शुभ रंग: केसरिया.

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