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Libra Horoscope 22 June 2026: बारहवें भाव का चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों को आज अपने बढ़ते हुए खर्चों को रोकने की जरूरत है. द्वादश भाव का चंद्रमा मानसिक अस्थिरता दे सकता है इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय फैसले को आज टालना ही बेहतर होगा.

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Libra Horoscope 22 June 2026: बारहवें भाव का चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे
तुला राशि: शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाने से दूर होंगी जीवन की बड़ी चिंताएं

Libra horoscope 22 June 2026 tula rashi: तुला राशि के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण, व्यय प्रबंधन और मानसिक संतुलन का रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे विचारों में गहराई और थोड़ी अस्थिरता दोनों साथ चल सकती हैं. सुबह के समय कामकाज को व्यवस्थित करने और अधूरे कार्य पूरे करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा. किसी पुराने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन भी संभव है, जिससे आगे की दिशा स्पष्ट होगी.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ संवाद करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें. टीम के भीतर गलतफहमी की स्थिति बनने की संभावना कम है, लेकिन सतर्क रहना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को लेनदेन में स्पष्टता रखनी चाहिए, वरना छोटी चूक भी असर डाल सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए संवाद में सरलता आवश्यक होगी. किसी छोटी बात को बढ़ने न दें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी जैसी स्थिति महसूस हो सकती है, जिसे बातचीत से सुधारा जा सकता.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर घरेलू या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में. बजट को संतुलित रखने से तनाव कम होगा. निवेश के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, इसलिए बड़े वित्तीय निर्णय टालना बेहतर रहेगा. रुका हुआ धन धीरे-धीरे प्राप्त होने की संभावना बन सकती है.

उपायः आज शाम घर के किसी शांत कोने में सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें दो लौंग डालें. इसके बाद मन ही मन अपनी एक बड़ी चिंता को ईश्वर को समर्पित करें.

शुभ रंगः धूसर नीला (ग्रे-ब्लू).

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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