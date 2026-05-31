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Taurus Horoscope 10 June 2026: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, समझदारी से लें आर्थिक फैसले

Vrishabha Rashifal:मीन राशि में चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए संबंधों और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, जबकि प्रेम और पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन उधार और ऋण से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा.

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Taurus Horoscope 10 June 2026: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, समझदारी से लें आर्थिक फैसले
किसी पुराने सौदे या समझौते में सुधार की संभावना है.

Taurus Horoscope 10 June 2026 Vrishabha Rashifal: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए संबंधों, निर्णय क्षमता और सामाजिक संपर्कों पर प्रभाव डालने वाला रहेगा. दूसरों की भावनाओं को पहले से अधिक गहराई से समझ पाएंगे, जिससे संवाद में सुधार आएगा. कार्यस्थल पर सहयोगात्मक वातावरण देखने को मिलेगा. हालांकि, कुछ सहकर्मियों के साथ विचारों में अंतर भी संभव है.

व्यापार

व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय योजनाओं को पुनर्गठित करने का अवसर प्रदान कर सकता है. किसी पुराने सौदे या समझौते में सुधार की संभावना है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार के ऋण या उधार देने से बचना समझदारी होगी.

पारिवार

पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सकती है. घर में छोटी यात्रा या मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे माहौल थोड़ा व्यस्त रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. साथी के साथ संवाद अधिक स्पष्ट होगा, जिससे गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने परिचित से नए संबंध की शुरुआत होने के संकेत बन रहे हैं. विवाहित जीवन में आपसी सहयोग मजबूत रहेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. बार-बार ध्यान बदलने से अध्ययन की गति प्रभावित हो सकती है. कला, संगीत और डिजाइन से जुड़े छात्रों को नई प्रेरणा मिल सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में गर्दन और कंधों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. भोजन में संतुलन बनाए रखना और देर रात तक जागने से परहेज करना लाभकारी रहेगा.

उपायः मां लक्ष्मी  के सामने इत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें. गाय को हरी घास और गुड़ खिलाएं.

शुभ रंगः आसमानी नीला और हल्का गुलाबी.

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