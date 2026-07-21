विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Tarot Card: मेहनत दिलाएगी नई उपलब्धि, पारिवारिक मतभेद होंगे दूर

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 July: The Hermit की ऊर्जा व्यवसाय में उतार-चढ़ाव को लेकर तनाव न लेने, अतिरिक्त कारभार के कारण परिवार को समय ना दे पाने की स्थिति की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Tarot Card: मेहनत दिलाएगी नई उपलब्धि, पारिवारिक मतभेद होंगे दूर
परिवार और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे.

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, सतर्कता और मेहनत आपके लिए सफलता का मार्ग खोल सकती है. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन सही योजना से उन्हें पूरा कर पाएंगे. आर्थिक मामलों में लेनदेन सोच-समझकर करें और भरोसा करने में जल्दबाजी न करें. पारिवारिक मतभेद सुलझने से घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बनेगा.

व्यक्तिगत/Personal: अपने दिनचर्या और व्यक्तित्व पर ध्यान दें.दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय न ले. किसी की मदद से संपत्ति की समस्या समझ सकती है. अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें.परिस्थितियों के अनुसार निर्णय  लें और आलस से बचे. भविष्य की योजनाओं को अभी गोपनीय रखना बेहतर रहेगा. संतान की गतिविधियों को अनदेखा न करें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में इस समय उतार-चढ़ाव बना रहेगा.कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि पाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ सकती है. कुछ राजनीतिक लोगों से संपर्क हो सकता है.जिससे आगे चलकर राजनीति में प्रवेश की इच्छा पूरी हो सकती है.अतिरिक्त कार्यभार के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है. इस बात से जीवनसाथी की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. अपने अधिकारियों से कुछ अतिरिक्त संसाधन लाने की बात कर सकते हैं. जिसके चलते कार्य करने में सुविधा महसूस होगी. 

स्वास्थ्य/Health: परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत में आता सुधार राहत दे सकता है. नुकीली वस्तु से कार्य करते समय थोड़ी सावधानी रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को उधार देते समय उससे पैसे वापस करने की समय सीमा तय कर ले. संभव है कि सामने वाले की मंशा पैसे वापस करने की ना हो. 

रिश्ते/Relationship: भाई-बहनों के साथ संपत्ति को लेकर चला आ रहा मतभेद खत्म हो सकता है. इस समय सुख शांति के लिए पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Scorpio Aaj Ka Rashifal, Vrashchik Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com