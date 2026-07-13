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Aries Tarot Card: बड़े फैसलों में रखें धैर्य, खर्चों पर नियंत्रण से मिलेगा लाभ

Aries Tarot Card Horoscope 13 July: Temperance की ऊर्जा किसी की आलोचना और अफवाहें पर ध्यान ना देना, परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संयम से अपने कार्यों को पूरा करने की बात लेकर आ सकते हैं. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aries Tarot Card: बड़े फैसलों में रखें धैर्य, खर्चों पर नियंत्रण से मिलेगा लाभ
धैर्य आज सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं.

Aries Tarot Card Horoscope 13 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बदलाव के बीच शांत रहकर काम करने से सफलता मिलेगी, जबकि आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. रिश्तों में संयम और सकारात्मक व्यवहार से घर-परिवार का माहौल सुखद बना रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत करेंगे. करीबी संबंधियों की आलोचना और अफवाहों पर ध्यान ना दें. इससे तनाव की स्थिति बन सकती हैं. घर परिवार के सुख सुविधाओं पर खर्चा कर सकते है. किसी को अपने ऊपर हावी होने ना दे. सामने वाला आपके निर्णय में बदलाव लाने का प्रयास कर सकता है. पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से छोटी बात पर तकरार बनने के आशंका है. गुस्सा और हठ कम रखें.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय को लेकर कोई बड़े फैसले कर सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े कुछ कार्यों को अभी डालना बेहतर रहेगा.कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलावों को लेकर चर्चा कर सकते हैं. नए अधिकारी के साथ हुए हादसे के चलते सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार काफी चिड़चिड़ा हो सकता है. इस समय धैर्य और शांति से अपने कार्यों को पूरा कर सामान्य बनाने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health: काम की वजह से पैरों में दर्द और सूजन हो सकती है. लापरवाही ना करें. अपना चेकअप करवाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए अपने खर्च कम करें. फाइनेंस से जुड़े कुछ काम परेशानी से पूरे हो सकते है. 

रिश्ते/Relationship: पुराने मित्र से मुलाकात होने पर मन खुश रहेगा. पारिवारिक माहौल सुख और शांति से भरा रहेगा.

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