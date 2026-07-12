Pisces Tarot Card Rashifal: सहजता से आगे बढ़ने का समय, अस्थाई नौकरी के स्थाई होने की उम्मीद

Pisces Tarot Card Horoscope 12 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: सहजता से आगे बढ़ें. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. मेहमानों की आवाजाही से व्यक्तिगत कार्य अव्यवस्थित हो सकते है. किसी बात को लेकर भाई-बहनों के साथ अनबन हो सकती है.बड़े बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में आ रहे अच्छे अवसर मानसिक शांति दे सकते है. व्यवसाय में नए अनुबन्धों को लेकर दूरदराज के संपर्क बन सकते है. साझेदार की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें. कार्यक्षेत्र में कार्यभार बढ़ने से नौकरीपेशा लोगों पर काम का दवाब बढ़ सकता है. अस्थायी नौकरी के स्थाई होने की उम्मीद बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जा सकता है.

स्वास्थ्य/Health: मानसिक शांति रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी. दिनचर्या में व्यायाम शामिल करें. त्वचा पर निखार आएगा.

आर्थिक स्थिति/Finance: छोटे निवेश से बड़े वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकते है. संपत्ति को लेकर विवाद से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

रिश्ते/Relationship: घर परिवार के लोगों के साथ रिश्ते सुधारें. प्रिय से नाराज हो सकते है.