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Scorpio Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, जोखिम भरे फैसलों से बचें

Horoscope Today 20 August 2026, Vrishchik Rashifal: आज अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव परेशान कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी, वहीं आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, जोखिम भरे फैसलों से बचें
वृश्चिक आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 20 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व को गहराई और तीव्रता प्रदान कर रहा है. आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल रहेगी, जिससे आप परिस्थितियों को सतही रूप से नहीं बल्कि उनकी वास्तविकता के साथ समझ पाएंगे. हालांकि, यही गहराई आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर भी कर सकती है. 

कार्यक्षेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करेंगे. आपके काम करने का तरीका दूसरों से अलग दिखाई देगा, जिससे आपको सराहना भी मिल सकती है और कुछ लोगों की असहमति भी झेलनी पड़ सकती है. किसी भी आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें और उसे सुधार के अवसर के रूप में देखें. 

आर्थिक मामलों में संयम रखना जरूरी होगा. अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने का मन कर सकता है, लेकिन फिलहाल जोखिम उठाना उचित नहीं रहेगा. धीरे-धीरे और सोच-समझकर उठाए गए कदम ही स्थायी लाभ देंगे. भावनात्मक रूप से यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आपके भीतर की भावनाएं तीव्र होंगी, जिससे छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और बिना सोचे-समझे कोई निर्णय न लें.

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा का स्तर असंतुलित रह सकता है. कभी बहुत सक्रियता तो कभी अचानक थकावट महसूस हो सकती है. अपने शरीर की जरूरतों को समझना और उसी के अनुसार दिनचर्या बनाना आवश्यक होगा.

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ दान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल. 
 

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