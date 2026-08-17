विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: छोटी सी चूक से हो सकती है बड़ी परेशानी, धैर्य से संभाल सकती है स्थिति

Scorpio Horoscope Today 17 August 2026, Vrishchik Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और आंतरिक ऊर्जा को समझने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कोई छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: छोटी सी चूक से हो सकती है बड़ी परेशानी, धैर्य से संभाल सकती है स्थिति
Scorpio Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 | Vrishchik Horoscope Today
NDTV

Scorpio Horoscope Today 17 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और आंतरिक ऊर्जा को समझने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले भाग में आप अपने कामों को लेकर थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. किसी कारणवश मन में असंतोष या बेचैनी बनी रह सकती है, जिससे आप दूसरों से दूरी बनाना पसंद करेंगे. हालांकि, यह समय खुद को समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए उपयुक्त रहेगा. दोपहर के बाद परिस्थितियां थोड़ी सहज होंगी, लेकिन मन में चल रही उथल-पुथल पूरी तरह समाप्त नहीं होगी.

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कोई छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. यदि आप धैर्य और एकाग्रता बनाए रखेंगे, तो स्थिति को संभाल सकते हैं. आर्थिक मामलों में आज कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. किसी भी प्रकार के निवेश या उधार से जुड़े निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको थकान, कमजोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त विश्राम लें. भावनात्मक रूप से आज आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं. किसी पुराने अनुभव की याद आपको विचलित कर सकती है. इस समय सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना आपके लिए राहतदायक रहेगा. हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है. यदि आप अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देंगे, तो आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी जोखिम भरे निर्णय से बचें. अत्यधिक भावुक होकर प्रतिक्रिया न दें.

उपाय: सुबह काले तिल जल में प्रवाहित करें और मन की शांति की कामना करें.
शुभ रंग: गहरा लाल. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Scorpio Horoscope, Vrishchik Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com