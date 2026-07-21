Sagittarius Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: नौकरी वालों को योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, आर्थिक मामलों में दिन स्थिर रहेगा

Sagittarius Horoscope Today 21 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्य, जिम्मेदारियों और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपकी व्यावहारिक सोच सक्रिय रहेगी. आप अपने काम को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और छोटी गलतियों को सुधारने में सफल हो सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मित्रों, सहयोगियों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

पुराने संपर्कों को मजबूत करने का समय

किसी नई योजना पर विचार करने या पुराने संपर्कों को मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ अच्छे तालमेल से कठिन कार्य भी सरलता से पूरे होंगे. व्यापार में नए विचारों को अपनाने से प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक मामलों में आय और खर्च का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी रहेगी. आज आपकी दूरदर्शिता किसी वित्तीय परेशानी से बचा सकती है.

मित्रों के साथ बिताया गया समय मानसिक प्रसन्नता देगा

पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. मित्रों के साथ बिताया गया समय मानसिक प्रसन्नता देगा. सामाजिक स्तर पर आपकी सकारात्मक सोच लोगों को आकर्षित करेगी. किसी पुराने परिचित से मिलने का अवसर भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

खान-पान में सावधानी रखें

आज अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों के विचारों का सम्मान भी करें. विद्यार्थियों के लिए नए विषयों को समझने के लिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना उपयोगी रहेगा. पेट से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए खान-पान में सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ मित्रवत व्यवहार रिश्ते में खुशी बढ़ाएगा. किसी पारिवारिक योजना को लेकर दोनों की सहमति बन सकती है.

उपाय: पीले वस्त्र या पीली वस्तु का दान करें. मंदिर में चने की दाल अर्पित करें. सुबह गुरु मंत्र का स्मरण करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

