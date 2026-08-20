Sagittarius Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आत्मचिंतन के साथ रखें आर्थिक मामलों में सावधानी

Sagittarius Horoscope Today 20 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और भीतर झांकने का अवसर लेकर आया है. चंद्रमा की स्थिति संकेत देती है कि बाहरी गतिविधियों की तुलना में आंतरिक संतुलन पर ध्यान देना अधिक उपयोगी रहेगा. कुछ पुराने विचार या अधूरे काम आपके मन में फिर से उभर सकते हैं, जिन पर शांत मन से विचार करना जरूरी होगा.

कार्यक्षेत्र में आपको पर्दे के पीछे रहकर काम करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका मूल्य कम है. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपके प्रयासों का फल स्पष्ट रूप से सामने आएगा. सहकर्मियों के साथ दूरी बनाए रखना कभी-कभी बेहतर साबित होगा, खासकर जब कोई विवाद की स्थिति बन रही हो.

आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है. कोई छिपा हुआ खर्च या पुराना लेन-देन सामने आ सकता है, जिससे थोड़ी चिंता हो सकती है. इस समय निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय टालना समझदारी होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य में राहत मिलेगी. भावनात्मक रूप से आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. ऐसा लग सकता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं. इस स्थिति में खुद को समय देना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही बेहतर रहेगा. किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करने से मन हल्का हो सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और मानसिक थकान पर ध्यान देना जरूरी है. अनियमित दिनचर्या आपके शरीर पर असर डाल सकती है. योग, ध्यान या हल्की सैर से मानसिक शांति मिल सकती है.

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें. सुबह सूर्य को जल अर्पित करते समय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: पीला.

