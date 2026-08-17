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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: पुराने संपर्कों से मिलेगा नया अवसर मिल, जो होगा लाभकारी

Sagittarius Horoscope Today 17 August 2026, Dhanu Rashifal: आज का दिन आपके लिए लक्ष्य और दिशा के बीच संतुलन साधने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से आपको नई जानकारी या अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: पुराने संपर्कों से मिलेगा नया अवसर मिल, जो होगा लाभकारी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 17 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए लक्ष्य और दिशा के बीच संतुलन साधने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले हिस्से में आप अपने कार्यों को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर यह महसूस हो सकता है कि आपके प्रयासों के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में अधीरता बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला रखना बेहतर रहेगा. दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी.

किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से आपको नई जानकारी या अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. हालांकि, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसकी गहराई को समझना जरूरी होगा. आज आपके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा भी जागृत हो सकती है, जिससे आप अपने ज्ञान को विस्तार देने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको जांघों या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए अधिक चलने या खड़े रहने से बचना उचित रहेगा.

भावनात्मक रूप से दिन मिश्रित रहेगा. आप अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला पूरी तरह समझ नहीं पाएगा. इससे हल्की निराशा हो सकती है. इस स्थिति में स्वयं पर भरोसा बनाए रखना आवश्यक होगा. अधीर होकर निर्णय न लें. अपरिचित लोगों पर तुरंत भरोसा न करें.

उपाय: सुबह पीले फूल भगवान को अर्पित करें और सकारात्मक सोच रखें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.
शुभ रंग: पीला

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