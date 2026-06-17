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Rashifal, 17 June 2026: आज का दिन 17 जून 2026 ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चंद्रमा का गोचर सुबह 8:15 बजे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा जिससे सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा. दिन की शुरुआत जहां संवाद, जानकारी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी वहीं दोपहर के बाद भावनात्मकता, परिवार और जिम्मेदारियों का प्रभाव अधिक बढ़ेगा. कुछ राशियों के लिए यह समय करियर में नई दिशा और अवसर लेकर आएगा जबकि कुछ लोगों को धैर्य और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी संभव है. प्रेम और पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कुल मिलाकर यह दिन बदलाव, समझदारी और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है जहां सही निर्णय और धैर्य से कई राशियों को लाभ प्राप्त हो सकता है.

पढ़ें 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं सितारे

Jun 17, 2026 06:48 (IST)
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Astrology Live Updates:(मिथुन राशि) स्वास्थ्य और शिक्षा में रखें अनुशासन

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. दिन भर कई विषयों में रुचि रहने के कारण ध्यान भटक सकता है, इसलिए प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना जरूरी होगा. विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन पद्धति अपनाने से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक मानसिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाना आवश्यक रहेगा. सुबह की शुरुआत कम से कम 20 मिनट की तेज चाल से सैर या व्यायाम से करना लाभकारी रहेगा. शुभ रंग हरा रहेगा. उपाय के रूप में श्रीगणपति के मंत्र का एक माला जाप करें, इससे मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

Jun 17, 2026 06:45 (IST)
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Daily Horoscope Live:(मिथुन राशि) परिवार और रिश्तों में बनेगी मधुरता

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही थी तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करना चाहिए, इससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. घर का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और प्रियजनों का साथ मानसिक संतोष देगा. रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखना आज विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा.

Jun 17, 2026 06:44 (IST)
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Rashifal Today Live:(मिथुन राशि) आर्थिक मामलों पर रहेगा विशेष फोकस

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका ध्यान आर्थिक विषयों की ओर अधिक केंद्रित होगा. आय बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार हो सकता है. पहले से किए गए प्रयासों का लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापारिक वर्ग को ग्राहकों की जरूरतों को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे लाभ की संभावनाएं मजबूत होंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल और अनुभव के आधार पर पहचान मिल सकती है. हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. धन संबंधी मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. छोटी-छोटी बचतें भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती हैं. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. योजनाबद्ध तरीके से किया गया आर्थिक प्रबंधन लाभकारी सिद्ध होगा.

Jun 17, 2026 06:44 (IST)
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Rashifal 17 June 2026:(मिथुन राशि) आत्मविश्वास और नई शुरुआत का दिन

आज सुबह 8:15 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि मिथुन में रहेंगे, जिससे दिन की शुरुआत उत्साह, सक्रियता और आत्मविश्वास के साथ होगी. आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा. जिन कार्यों को आप लंबे समय से आगे बढ़ाना चाहते थे, उनमें पहल करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी बातों को महत्व मिलेगा और लोग आपके सुझावों को गंभीरता से सुन सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी तथा नए लोगों से परिचय होने के योग बनेंगे. यह संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए किसी कार्य में गति आने की संभावना है. आत्मविश्वास के साथ लिया गया निर्णय आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा. दिन का पहला भाग अपने व्यक्तित्व और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अच्छा रहेगा.

Jun 17, 2026 06:37 (IST)
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Daily Horoscope Live:(वृषभ राशि) रिश्ते, स्वास्थ्य और उपाय

पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और मन की बात साझा करने का सही समय रहेगा. विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. उपाय के रूप में भगवान शिव का अभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें. शुभ रंग सफेद रहेगा.

Jun 17, 2026 06:36 (IST)
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Rashifal Today Live:(वृषभ राशि) करियर और धन लाभ

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे करने की प्रेरणा मिलेगी. व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद और बाजार की मांग को समझकर आगे बढ़ना लाभ देगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. हालांकि दिखावे और अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. बचत संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. योजनाबद्ध तरीके से धन प्रबंधन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Jun 17, 2026 06:34 (IST)
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Rashifal Today Live:(वृषभ राशि) करियर और धन लाभ

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे करने की प्रेरणा मिलेगी. व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद और बाजार की मांग को समझकर आगे बढ़ना लाभ देगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. हालांकि दिखावे और अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. बचत संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. योजनाबद्ध तरीके से धन प्रबंधन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Jun 17, 2026 06:34 (IST)
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Rashifal 17 June 2026:(वृषभ राशि) साहस और संवाद में वृद्धि

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका तृतीय भाव सक्रिय होगा. इससे साहस, प्रयास और संचार क्षमता मजबूत होगी. आप अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. मार्केटिंग, मीडिया, लेखन और शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभदायक साबित होगी. आपकी मेहनत और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

Jun 17, 2026 06:34 (IST)
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Rashifal 17 June 2026:(वृषभ राशि) साहस और संवाद में वृद्धि

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका तृतीय भाव सक्रिय होगा. इससे साहस, प्रयास और संचार क्षमता मजबूत होगी. आप अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. मार्केटिंग, मीडिया, लेखन और शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभदायक साबित होगी. आपकी मेहनत और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

Jun 17, 2026 06:11 (IST)
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Astrology LIVE:(वृषभ राशि) आर्थिक मामलों में प्रगति

आज चंद्रमा का मिथुन से कर्क राशि में परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा. दिन के शुरुआती भाग में वित्तीय विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है. किसी पुराने लेन-देन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. व्यवसाय में छोटी-छोटी उपलब्धियां आत्मविश्वास बढ़ाएंगी. रुका हुआ भुगतान प्राप्त होने के संकेत मिल सकते हैं. नए अवसरों की तलाश कर रहे लोगों को परिचितों के माध्यम से उपयोगी जानकारी मिल सकती है. आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

Jun 17, 2026 06:10 (IST)
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17 June 2026 Rashifal:(मेष राशि) प्रेम, स्वास्थ्य और उपाय

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ घरेलू विषयों पर सार्थक चर्चा हो सकती है. अविवाहित जातकों को परिवार की सहमति से नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान से बचना आवश्यक होगा. पर्याप्त आराम और जल का सेवन लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव अपेक्षाकृत कम रहेगा. उपाय के रूप में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें. शुभ रंग लाल रहेगा.

Jun 17, 2026 06:10 (IST)
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Aaj 17 June 2026 Ka Rashifal:(मेष राशि) करियर और आर्थिक स्थिति

कार्यक्षेत्र में संतुलित व्यवहार बनाए रखना लाभकारी रहेगा. सहकर्मियों के सहयोग से कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं. नई जिम्मेदारी मिलने पर शुरुआत में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता परिस्थितियों को संभाल लेगी. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. निवेश या बड़े खर्चों से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. भावनाओं के आधार पर धन खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना हो सकती है.

Jun 17, 2026 06:10 (IST)
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Aaj ka Rashifal 17 June 2026:(मेष राशि) परिवार और घरेलू जीवन

सुबह 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका चतुर्थ भाव सक्रिय होगा. इसके प्रभाव से घर, परिवार और भावनात्मक विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. लंबे समय से घर से जुड़ी किसी योजना में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है. घरेलू आवश्यकताओं, वाहन या संपत्ति से जुड़े विषयों पर ध्यान देना पड़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. घर के वातावरण में सामंजस्य और अपनापन महसूस होगा.

Jun 17, 2026 06:08 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(मेष राशि) संचार और नए अवसर

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए दो अलग-अलग चरणों में परिणाम देने वाला रह सकता है. सुबह 8:15 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे संचार, संपर्क और सूचनाओं से जुड़े कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत भविष्य की योजनाओं को नई दिशा दे सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों और सहयोगियों के साथ संवाद से लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए यह समय सीखने और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को उपयोगी सूचना मिल सकती है. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जा सकता है. दिन का शुरुआती भाग नए अवसरों और सकारात्मक संवाद के लिए अनुकूल रहेगा.

Jun 17, 2026 05:48 (IST)
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Aaj Ka Rashifal 17 June 2026:अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व

17 जून के शुभ समय की बात करें तो अमृत काल सुबह 5 बजकर 40 मिनट से 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दूसरा अमृत काल सुबह 11 बजकर 28 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. यह समय शुभ कार्यों, पूजा पाठ और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल माना जाता है. वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 9 मिनट से 4 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय ध्यान, साधना, मंत्र जाप और ईश्वर की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजकर 45 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 10 मिनट पर होगा. वहीं चंद्रोदय सुबह 7 बजकर 47 मिनट पर तथा चंद्रास्त रात 9 बजकर 44 मिनट पर होगा. ये सभी समय धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं.

Jun 17, 2026 05:48 (IST)
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Astrology LIVE:राहुकाल और अन्य अशुभ समय का रखें ध्यान

दिनभर के शुभ और अशुभ समय पर नजर डालें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से 2 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. इस दौरान नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है. इसके अलावा यमगण्ड सुबह 7 बजकर 25 मिनट से 9 बजकर 6 मिनट तक रहेगा. कुलिक काल सुबह 10 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. वहीं दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 54 मिनट तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन समयों में महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बेहतर माना जाता है. इसलिए किसी भी शुभ कार्य की योजना बनाते समय इन समयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

Jun 17, 2026 05:48 (IST)
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17 June 2026 Rashifal:ध्रुव योग के बाद बनेगा व्याघात योग

इस दिन योग की स्थिति भी बदलती रहेगी. रात 8 बजकर 50 मिनट तक ध्रुव योग रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव योग को स्थिरता, सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला योग माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्यों में निरंतरता और मजबूती देखने को मिल सकती है. हालांकि इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. व्याघात योग को कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी में निर्णय लेने या किसी नए महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है. सोच समझकर किए गए कार्य अधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं.

Jun 17, 2026 05:48 (IST)
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Aaj 17 June 2026 Ka Rashifal:चंद्रमा बदलेगा राशि, भावनाओं पर पड़ेगा असर

17 जून को चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करेगा. सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा. चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए इसका राशि परिवर्तन लोगों के विचारों, व्यवहार और निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है. मिथुन राशि में चंद्रमा जहां संवाद और विचारों को सक्रिय बनाता है, वहीं कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद भावनात्मक पक्ष अधिक मजबूत हो सकता है. कई लोगों को परिवार, रिश्तों और घरेलू मामलों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो सकती है.

Jun 17, 2026 05:47 (IST)
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Aaj ka Rashifal 17 June 2026:पुनर्वसु से पुष्य नक्षत्र में होगा परिवर्तन

नक्षत्र की दृष्टि से भी यह दिन विशेष रहने वाला है. दोपहर 1 बजकर 36 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र का आरंभ होगा. पुनर्वसु नक्षत्र को नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और विकास से जोड़कर देखा जाता है. वहीं पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक कार्य, निवेश, खरीदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए पुष्य नक्षत्र को अनुकूल माना जाता है. मान्यता है कि इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक अच्छे परिणाम देते हैं. यही वजह है कि ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व बताया गया है.

Jun 17, 2026 05:47 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:तृतीया तिथि के साथ होगी दिन की शुरुआत

धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से 17 जून 2026, बुधवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस दिन तिथि, नक्षत्र, योग और चंद्रमा की स्थिति में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. दिन की शुरुआत शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ होगी, जो पूजा पाठ, दान पुण्य और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है. हालांकि यह तिथि रात 9 बजकर 38 मिनट तक ही रहेगी. इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि शुरू होने के बाद कुछ मांगलिक और नए कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है. इसलिए दिनभर की योजनाएं बनाते समय तिथि परिवर्तन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

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