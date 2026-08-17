विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: बातचीत में स्पष्टता लाना जरुरी वरना हो सकती है गलतफहमी

Pisces Horoscope Today 17 August 2026, Meen Rashifal: कार्यक्षेत्र में किसी की अपेक्षाएं आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, जिससे आप मानसिक रूप से बोझिल महसूस करेंगे. यह समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी लेगा. करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत में स्पष्टता लाना आवश्यक होगा, क्योंकि अनकहे शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: बातचीत में स्पष्टता लाना जरुरी वरना हो सकती है गलतफहमी
Pisces Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 | Meen Horoscope Today
NDTV

Pisces Horoscope Today 17 August 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए संबंधों और आत्मचिंतन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले भाग में आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर थोड़े दबाव में महसूस कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में किसी की अपेक्षाएं आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, जिससे आप मानसिक रूप से बोझिल महसूस करेंगे. हालांकि, यह समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी लेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा का प्रभाव आपके संबंधों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत में स्पष्टता लाना आवश्यक होगा, क्योंकि अनकहे शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. यदि आप अपनी बात को शांत और संतुलित तरीके से रखेंगे, तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

आर्थिक मामलों में आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या उधार से जुड़ा निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको नींद की कमी या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. खुद को थोड़ा समय देना और आराम करना जरूरी होगा. भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रहेंगे. किसी पुराने अनुभव की याद आपको विचलित कर सकती है, लेकिन यह समय उस अनुभव से सीख लेने का भी है. अपने मन को स्थिर रखने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना लाभदायक रहेगा. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. किसी पर अत्यधिक निर्भरता से बचें.


उपाय: सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मन में स्थिरता का संकल्प लें. किसी गरीब व्यक्ति को चावल या भोजन दान करें.
शुभ रंग: हल्का पीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal, Pisces Horosocpe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com