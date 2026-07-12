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Pisces Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा

Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत साहस, संवाद, प्रयास और छोटे कार्यों में सक्रियता बढ़ाने वाली रहेगी.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा
मीन राशि
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Pisces Horoscope Today 12 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत साहस, संवाद, प्रयास और छोटे कार्यों में सक्रियता बढ़ाने वाली रहेगी. आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.

कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा

किसी लंबित काम को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों या करीबी मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है. शाम के बाद मानसिक गति तेज होगी और नए विचार सामने आएंगे. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में सफलता मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनेंगे और छोटे सौदों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. पारिवारिक जीवन में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है.

मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा

जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी पुराने परिचित से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें. व्यायाम और प्राणायाम मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे. विद्यार्थियों के लिए संचार, मीडिया, लेखन और तकनीकी विषयों में बेहतर प्रदर्शन संभव है.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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