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Pisces Horoscope 9 June 2026: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, भावनात्मकता और रचनात्मकता में वृद्धि के संकेत

Meen Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे. मन अधिक भावुक और गहराई से सोचने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचार आएंगे और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा.

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Pisces Horoscope 9 June 2026: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, भावनात्मकता और रचनात्मकता में वृद्धि के संकेत
किसी पुराने मित्र या संपर्क से लाभ मिलने के संकेत भी बन रहे हैं.

Pisces horoscope 9 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे. आपकी सोच अधिक गहरी और भावनात्मक हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे. कुछ पुराने अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना है, जिससे मन को संतोष मिलेगा.

व्यापार

व्यापार और पेशेवर जीवन में नए विचार जन्म लेंगे। रचनात्मक क्षेत्र, कला, लेखन और संगीत से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रेरणादायक रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी पुराने मित्र या संपर्क से लाभ मिलने के संकेत भी बन रहे हैं.

परिवार

परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी सदस्य की चिंता या जिम्मेदारी मन को थोड़ा भारी कर सकती है, लेकिन सहयोग से स्थिति संभल जाएगी. घर के वातावरण में आध्यात्मिकता का प्रभाव बढ़ सकता है. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है.

प्रेम

प्रेम संबंधों में यह समय अत्यधिक भावुकता लेकर आएगा।, साथी के साथ गहरी बातचीत होने से रिश्ते में समझ बढ़ेगी, जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है. विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्ते में करुणा और सहयोग बढ़ाने वाला रहेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति मजबूत होगी. कला, मनोविज्ञान और शोध से जुड़े छात्रों को नई दिशा मिल सकती है. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की संभावना रहेगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

उपायः पीली दाल और फल दान करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  मंत्र का जाप करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा और सफेद.
 

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