आज का पंचांग 24 जुलाई: देवशयनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा, जानिए अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और शुभ समय

Aaj Ka Panchang 24 July 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

देवशयनी एकादशी और दशमी तिथि का महत्व

24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 9:13 बजे तक रहेगी. इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. शुक्रवार को देवशयनी एकादशी सुबह 9:13 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:35 बजे समाप्त होगी. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी माना जाता है.

सूर्योदय, चंद्रोदय और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति

इस दिन सुबह 5:58 बजे सूर्योदय और शाम 7:08 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, दोपहर 3:11 बजे चन्द्रोदय और रात 1:54 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को सूर्य पुष्य नक्षत्र में स्थित रहेगा. जबकि चंद्रमा सुबह 4:37 बजे तक विशाखा नक्षत्र में रहेगा. इसके बाद अनुराधा नक्षत्र में संचार करेगा.

शुक्ल योग और ब्रह्म योग

शुक्रवार को हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. रात 8:10 बजे तक शुक्ल योग रहेगा. इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा.

अभिजीत मुहूर्त

शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान बिना किसी राहुकाल या अन्य अशुभ समय की चिंता किए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा या व्यापार शुरू किया जा सकता है.

राहुकाल और अशुभ समय

वहीं, राहुकाल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. गुलिक काल सुबह 7:20 बजे से 9:02 बजे तक रहेगा. यमगंड काल दोपहर 3:30 बजे से 5:06 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ समय माना जाता है.

ग्रहों की स्थिति

शुक्रवार को सूर्य कर्क राशि में स्थित रहेगा, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेगा.

दिशाशूल

शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर प्रस्थान किया जा सकता है.