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आज का पंचांग 22 जुलाई: भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें, जानिए अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और शुभ समय

आज का पंचांग: 22 जुलाई बुधवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 5:16 बजे से अगले दिन सुबह 7:03 बजे तक रहेगी. इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि उनकी आराधना से सुख, समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

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आज का पंचांग 22 जुलाई: भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें, जानिए अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और शुभ समय
Aaj Ka Panchang: भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें, जानें अभिजीत मुहूर्त.

Aaj Ka Panchang 22 July 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

भगवान शिव और विष्णु की पूजा का महत्व

22 जुलाई 2026 (बुधवार) को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 5:16 बजे से अगले दिन सुबह 7:03 बजे तक रहेगी. इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा.

सूर्योदय, चंद्रोदय और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति

इस दिन सुबह 5:57 बजे सूर्योदय और शाम 7:09 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, दोपहर 1:22 बजे चन्द्रोदय और रात 12:30 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को सूर्य पुष्य नक्षत्र में गोचर करेगा. जबकि चंद्रमा रात 11:02 बजे तक स्वाति नक्षत्र में रहेगा. इसके बाद विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा.

साध्य योग और शुभ योग

वहीं, 22 जुलाई 2026 (बुधवार) को हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. इस दिन शाम 6:40 बजे तक साध्य योग रहेगा. इसके बाद शुभ योग बन रहा है.

अभिजीत मुहूर्त

बुधवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान बिना किसी राहुकाल या अन्य अशुभ समय की चिंता किए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा या व्यापार शुरू किया जा सकता है.

राहुकाल और अशुभ समय

वहीं, राहुकाल दोपहर 12:27 बजे से 2:10 बजे तक रहेगा. गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. यमगंड काल सुबह 7:19 बजे से 9:02 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.

ग्रहों की स्थिति

वहीं, 22 जुलाई (बुधवार) को सूर्य अपनी राशि बदलेगा. इस दिन सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेगा. इस दिन सूर्य कर्क राशि में गोचर करेगा, जबकि चंद्रमा तुला राशि में संचार करेगा.

दिशाशूल

बुधवार को उत्तर और पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर प्रस्थान किया जा सकता है.

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