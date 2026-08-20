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Libra Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: वाणी में रखें संयम, आर्थिक मामलों में बढ़ेगी सतर्कता

Horoscope Today 20 August 2026, Tula Rashifal: आज वाणी में संयम बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें. अचानक खर्च परेशान कर सकते हैं, जबकि भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

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Libra Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: वाणी में रखें संयम, आर्थिक मामलों में बढ़ेगी सतर्कता
तुला आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 20 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करते हुए आपकी प्राथमिकताओं और मूल्यों को परखने का समय बना रहा है. आज आपको यह महसूस हो सकता है कि कुछ फैसले केवल लाभ देखकर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लेने चाहिए. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप अधिक व्यावहारिक सोच अपनाएंगे. 

कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. किसी प्रस्तुति, मीटिंग या बातचीत के दौरान आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन शब्दों में हल्की कठोरता संबंधों को प्रभावित कर सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी बात को संतुलित और स्पष्ट ढंग से रखें. किसी पुराने काम को सुधारने का अवसर भी मिल सकता है.

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. धन को सुरक्षित रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने पर ध्यान दें. किसी करीबी के साथ पैसों को लेकर चर्चा करते समय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं. आपकी अपेक्षाएं और वास्तविकता के बीच अंतर आपको असहज कर सकता है. इस समय अपनी भावनाओं को संतुलित रखना और परिस्थितियों को स्वीकार करना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, आंखों या चेहरे से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. मीठा और मसालेदार भोजन सीमित करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या हल्की सैर उपयोगी रहेगी.

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और शंख बजाएं. किसी जरूरतमंद को चावल और घी का दान करें.

शुभ रंग: रोज़ पिंक. 
 

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