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Singh Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: किसी को उधार देने से बचें, बन सकता है यात्रा का प्लान, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 21 July 2026, Singh Rashifal: नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार या ग्राहकों से सीधा संवाद लाभकारी रहेगा.

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Singh Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: किसी को उधार देने से बचें, बन सकता है यात्रा का प्लान, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल
Leo Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: सिंह राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Leo Horoscope Today 21 July 2026, Singh Rashifal: आज का दिन आपके लिए आर्थिक विवेक, प्रभावशाली संवाद और व्यावहारिक निर्णयों का संतुलन लेकर आएगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से धन संबंधी मामलों और दैनिक खर्चों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा. यदि आप बजट बनाकर कार्य करेंगे तो आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति अधिक व्यवस्थित रह सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करते ही संचार, संपर्क और छोटी यात्राओं से जुड़े कार्य गति पकड़ेंगे. 

किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए नए अवसरों का मार्ग खोल सकती है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात तथ्यों के साथ रखने से आपको अपेक्षित समर्थन प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार या ग्राहकों से सीधा संवाद लाभकारी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन बिना आवश्यकता किसी को उधार देने से बचना बेहतर होगा. पुराने अनुभवों का उपयोग करके आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं. 

घर का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ मेल-मिलाप बढ़ सकता है. किसी पारिवारिक चर्चा में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. सामाजिक स्तर पर आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. आज अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से पहले उन्हें पूरी तरह स्पष्ट कर लेना लाभदायक रहेगा. दिन के उत्तरार्ध में किसी रुचिकर विषय पर नई जानकारी प्राप्त होने से उत्साह बढ़ेगा. 

विद्यार्थियों के लिए आज अध्ययन के साथ नोट्स तैयार करने और पुनरावृत्ति करने का श्रेष्ठ समय है. किसी अनुभवी मार्गदर्शक की सलाह आपकी दिशा को और स्पष्ट करेगी. आज कंधों और हाथों पर अधिक कार्यभार पड़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में हल्का विश्राम आवश्यक रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. आज संवाद में सहजता रहने से मन की कई बातें बिना विवाद के स्पष्ट हो जाएंगी. 

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें. गुड़ और चने का प्रसाद बंदरों को खिलाएं.

शुभ रंग: तांबई रंग.

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