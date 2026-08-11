Leo Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: काम में सावधानी और गोपनीयता रखें, साथ ही तनाव और सेहत को नजरअंदाज न करें

Leo Horoscope Today 11 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपको बाहरी गतिविधियों से थोड़ा हटकर भीतर की स्थिति को समझने की ओर ले जा सकता है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव पुराने अनुभवों को दोबारा परखने और अधूरे मामलों को समेटने की प्रेरणा देगा. इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके अंदर अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा, लेकिन इसके साथ ही दबाव भी बढ़ सकता है. आप महसूस करेंगे कि कुछ कामों को लेकर आपको अधिक गंभीर होना पड़ेगा.

कार्यक्षेत्र में आज आप सीधे सामने आकर नेतृत्व करने के बजाय रणनीतिक ढंग से काम करना पसंद करेंगे. किसी योजना को गोपनीय रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि आप हर बात सबके सामने रखेंगे, तो उसका लाभ कोई और उठा सकता है.

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. किसी पुराने भुगतान या हिसाब को स्पष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है. आज आपका मन थोड़ा अलग-थलग रह सकता है. यह दूरी आपके लिए आत्ममंथन का समय बनेगी, जहां आप अपने अगले कदमों के बारे में सोच सकते हैं. हालांकि, जरूरत से ज्यादा अकेले रहना आपको मानसिक रूप से बोझिल बना सकता है. संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा. आंखों या सिर से जुड़ी हल्की परेशानी भी उभर सकती है. अपने मन की उलझनों को किसी से साझा नहीं करेंगे, जिससे भीतर दबाव बढ़ेगा. यह स्थिति निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. अपनी भावनाओं को सही दिशा देना आवश्यक होगा.

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें. गुड़ और चने का दान करें. किसी शांत स्थान पर बैठकर 5 मिनट तक गहरी सांस लें.

शुभ रंग: गहरा पीला.