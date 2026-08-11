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Gemini Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: संवाद से सुलझेगी हर उलझन, जोखिम भरे फैसलों से रहें दूर

Gemini Horoscope Today 11 August 2026, Mithun Rashifal: आज संवाद और समझदारी से काम सुलझेंगे; आर्थिक जोखिम से बचें और तुलसी के पास दीपक जलाकर पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: संवाद से सुलझेगी हर उलझन, जोखिम भरे फैसलों से रहें दूर
Gemini Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 11 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए विचारों की गति और निर्णय की स्पष्टता के बीच तालमेल बनाने का है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अधूरे कार्यों को दोबारा व्यवस्थित करने और पुराने प्रयासों में सुधार करने की प्रेरणा देगा. इसके बाद पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में आते ही आप अधिक व्यावहारिक और जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाने लगेंगे. यह बदलाव आपको स्थिरता देगा, लेकिन मन की चंचलता को पूरी तरह नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण रह सकता है. 

कामकाज के क्षेत्र में आज आपको किसी जटिल स्थिति को सुलझाने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी संवाद क्षमता इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार होगी, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करना जरूरी होगा. कोई सहकर्मी आपकी बातों को गलत समझ सकता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक रहेगा. 

आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी प्रगति दिखाई देगी, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. आज आपका मन नई जानकारी हासिल करने या किसी विषय में गहराई से जाने की ओर आकर्षित हो सकता है. हालांकि, एक साथ कई दिशाओं में सोचने से भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. आपको अपने लक्ष्य को सीमित दायरे में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए.

 स्वास्थ्य के मामले में तंत्रिका तंत्र से जुड़ी थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. अत्यधिक मोबाइल या स्क्रीन का उपयोग इस समस्या को बढ़ा सकता है. थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा. आज आप बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. धैर्य और तथ्यपरक सोच अपनाना आवश्यक होगा.

उपाय: हरे कपड़े में सौंफ बांधकर अपने पास रखें। पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं. सुबह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं.

शुभ रंग: तोतई हरा.

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