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Capricorn horoscope 17 June 2026: कार्यक्षेत्र और रिश्तों में बनेगा बेहतर संतुलन

Makar Rashifal: आज का दिन कार्यक्षेत्र और संबंधों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. सहयोग और संवाद से महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति मिलेगी. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

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Capricorn horoscope 17 June 2026: कार्यक्षेत्र और रिश्तों में बनेगा बेहतर संतुलन
नौकरीपेशा जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद महत्वपूर्ण रहेगा.

Capricorn horoscope 17 June 2026 makar rashi: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र और संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा सुबह 8:15 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे. जिससे दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. लंबित कार्यों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासित कार्यशैली लोगों को प्रभावित कर सकती है. यदि किसी परियोजना में रुकावट आ रही थी तो उसका समाधान मिलने की संभावना बन रही है.

साझेदारी और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका सप्तम भाव सक्रिय होगा. इसका प्रभाव साझेदारी, वैवाहिक जीवन और सार्वजनिक संबंधों पर दिखाई देगा. दूसरों के साथ सहयोग की भावना बढ़ेगी तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभकारी बातचीत हो सकती है. व्यवसाय में नए संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. जो लोग किसी समझौते या अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी बात स्पष्ट और संतुलित तरीके से रखने पर अपेक्षित समर्थन मिल सकता है. व्यापारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर आगे बढ़ने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से स्थिति संतोषजनक रहेगी. हालांकि दिखावे या भावनात्मक खरीदारी से बचना समझदारी होगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में सामंजस्य का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. यदि किसी विषय को लेकर दूरी या गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और सम्मान रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को समूह अध्ययन या मार्गदर्शक के सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन लंबे समय तक लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम और संतुलित आहार की आवश्यकता रहेगी. मानसिक शांति के लिए स्वयं को अनावश्यक विवादों से दूर रखना बेहतर रहेगा.

उपाय: भगवान शनिदेव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को छाता दान करें.

शुभ रंग: गहरा नीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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