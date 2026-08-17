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Capricorn Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें , सोच-समझकर लें फैसलें

Capricorn Horoscope Today 17 August 2026, Makar Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन के बीच तालमेल बैठाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है,आर्थिक मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी होगी.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें , सोच-समझकर लें फैसलें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 17 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन के बीच तालमेल बैठाने का संकेत दे रहा है. दिन की शुरुआत में आप अपने काम को लेकर गंभीर और अनुशासित रहेंगे.

कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे आप पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे. हालांकि, अत्यधिक काम का दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है. दोपहर के बाद वातावरण में परिवर्तन आएगा और आप अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे. किसी सहकर्मी या करीबी व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की भावनात्मक निर्भरता से बचना जरूरी होगा, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराशा हो सकती है.

आर्थिक मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी होगी. कोई पुराना लेन-देन या कर्ज से जुड़ा विषय फिर से सामने आ सकता है. ऐसे मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको घुटनों या जोड़ों में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा. भावनात्मक रूप से आप आज थोड़े गंभीर और चिंतनशील रह सकते हैं. किसी पुरानी बात को लेकर मन में विचार आ सकते हैं, जिससे आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. इस समय खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. अत्यधिक काम का बोझ अपने ऊपर न लें. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर करें.

उपाय: किसी बुजुर्ग की सहायता करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. शाम को शनि मंदिर में दीपक जलाएं या घर में शांत वातावरण बनाएं.
शुभ रंग: नीला.

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