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Cancer Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज भावनाओं पर रखें काबू, जिम्मेदारियों के बीच बनाए रखें संतुलन

Cancer Horoscope Today 11 August 2026, Kark Rashifal: आज जिम्मेदारियां और भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए काम में संतुलन रखें, खर्च संभालें और पेट व सेहत का विशेष ध्यान दें.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज भावनाओं पर रखें काबू, जिम्मेदारियों के बीच बनाए रखें संतुलन
Cancer Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 11 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होकर आपके व्यक्तित्व को विशेष रूप से सक्रिय बना रहा है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको पुराने अनुभवों से सीख लेने और भावनात्मक रूप से स्वयं को संतुलित करने का अवसर देगा. इसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके भीतर जिम्मेदारी निभाने की भावना और मजबूत हो जाएगी. आप अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ भावनात्मक दबाव भी महसूस हो सकता है. 

कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार मिल सकता है. आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन दूसरों से अपेक्षा भी उतनी ही रखेंगे. यदि सामने वाला आपके स्तर पर नहीं उतर पाया, तो निराशा हो सकती है. इसलिए अपेक्षाओं को यथार्थ के अनुसार रखना जरूरी होगा.

 आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी पारिवारिक जरूरत के कारण अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. आज आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप दूसरों के व्यवहार को गहराई से महसूस करेंगे. यह गुण आपको रिश्तों को समझने में मदद करेगा, लेकिन हर बात को दिल पर लेना आपको कमजोर कर सकता है. 

स्वास्थ्य के संदर्भ में पेट या जल तत्व से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा. अधिक ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें और नियमित भोजन करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम सहायक रहेगा. संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होगा.

उपाय: चांदी के पात्र में जल रखकर चंद्रमा को अर्पित करें. सफेद मिठाई का दान करें। घर के उत्तर दिशा में कपूर जलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद.

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