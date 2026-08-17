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Aquarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: कार्य में किसी निर्णय को लेकर होगा असमंजस, समझदारी से लेना होगा काम

Aquarius Horoscope Today 17 August 2026, Kumbh Rashifal: विचारों की स्पष्टता और व्यवहारिक फैसलों के बीच संतुलन बनाने का संकेत. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आप असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने से बचना ही समझदारी होगी.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: कार्य में किसी निर्णय को लेकर होगा असमंजस, समझदारी से लेना होगा काम
Aquarius Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 17 August 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए विचारों की स्पष्टता और व्यवहारिक फैसलों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले हिस्से में आप अपने कार्यों को लेकर सजग रहेंगे, लेकिन मन में हल्की बेचैनी बनी रह सकती है. ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ करना है, पर दिशा तय करना कठिन हो रहा है.

कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आप असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने से बचना ही समझदारी होगी. दोपहर के बाद स्थितियां धीरे-धीरे बदलेंगी और आपका ध्यान नए अवसरों की ओर जाएगा. किसी दूर स्थान से जुड़ी सूचना या संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, हर नई संभावना को तुरंत स्वीकार करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ छिपी शर्तें भी हो सकती हैं. अपने विवेक का प्रयोग करना आज अत्यंत आवश्यक होगा.

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. किसी अनियोजित खर्च के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको पैरों में थकान या रक्त संचार से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए अधिक देर तक एक ही स्थिति में बैठने या खड़े रहने से बचें. भावनात्मक रूप से आप आज थोड़े अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति से दूरी या संवाद की कमी आपको खल सकती है.ऐसे में अपने विचारों को दबाने के बजाय शांत तरीके से व्यक्त करना बेहतर रहेगा. बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय न लें.भावनाओं को दबाने से बचें, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करें.


उपाय: सुबह नीले फूल भगवान को अर्पित करें और शांति की प्रार्थना करें.शाम को खुले आसमान के नीचे कुछ समय ध्यान करें.
शुभ रंग: आसमानी नीला.
 

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