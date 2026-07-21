Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: आज मासिक दुर्गाष्टमी पर कैसा रहेगा मेष से मीन तक राशियों का दिन, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 21 जुलाई और दिन मंगलवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 5:16 बजे तक है. इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी. इस दिन पार्वती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी का शुभ संयोग बन रहा है. माता पार्वती और देवी दुर्गा की पूजा करना सबसे लाभकारी रहेगा. इसके साथ ही मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. किसी को करियर के लिए शुभ समाचार मिलेगा, तो किसी को धन का लाभ हो सकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए कार्य और संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश लेकर आया है. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों और व्यवस्थित कार्यशैली के साथ होगी. अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ी सफलता का मार्ग खुलेगा. इसके बाद चंद्रमा के तुला राशि में प्रवेश करते ही साझेदारी, सामाजिक संबंध और पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र सक्रिय हो जाएंगे. यदि आप किसी महत्वपूर्ण बैठक, समझौते या बातचीत की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल रह सकता है.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा का सुबह कन्या और उसके बाद तुला राशि में गोचर आपके लिए रचनात्मकता, कार्यकुशलता और संबंधों में संतुलन का संकेत दे रहा है. दिन के शुरुआती घंटे अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त रहेंगे. इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके दैनिक कार्यों में सहयोग, संवाद और व्यावहारिक सोच को बढ़ावा देगा. यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो दोपहर के बाद सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर-परिवार और निजी जिम्मेदारियों पर आपका अधिक ध्यान रहेगा. किसी अधूरे घरेलू कार्य को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि होगी. आज अपनी प्रतिभा को सही मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है.

कर्क राशि

आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए संवाद, निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच को नई दिशा देगा. सुबह के समय कन्या राशि का चंद्रमा आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की प्रेरणा देगा. छोटी यात्राओं, आवश्यक संपर्कों या लंबित पत्राचार से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है. सुबह 8 बजे के बाद चंद्रमा तुला राशि में पहुंचने से घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और मानसिक संतुलन से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन को विशेष संतोष मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके धैर्य और संतुलित व्यवहार की सराहना होगी. किसी जटिल समस्या का सरल समाधान निकालने में आप सफल रहेंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए आर्थिक विवेक, प्रभावशाली संवाद और व्यावहारिक निर्णयों का संतुलन लेकर आएगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से धन संबंधी मामलों और दैनिक खर्चों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा. यदि आप बजट बनाकर कार्य करेंगे तो आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति अधिक व्यवस्थित रह सकती है. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करते ही संचार, संपर्क और छोटी यात्राओं से जुड़े कार्य गति पकड़ेंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए नए अवसरों का मार्ग खोल सकती है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात तथ्यों के साथ रखने से आपको अपेक्षित समर्थन प्राप्त होगा.

कन्या राशि

आज आपके लिए आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आर्थिक संतुलन को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहने से आप पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे. लंबे समय से लंबित किसी योजना को आगे बढ़ाने का साहस मिलेगा. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में पहुंचते ही आपका ध्यान आय, खर्च, पारिवारिक आवश्यकताओं की ओर केंद्रित होगा. दिन के दूसरे भाग में व्यावहारिक सोच अपनाकर लिए गए निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली अनुशासन और गुणवत्ता का उदाहरण बन सकती है.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निर्णयों को मजबूत करने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से आप दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार कर सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. लंबे समय से रुकी हुई किसी योजना को गति मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको आत्मचिंतन से सक्रिय योजनाओं की ओर ले जाएगा. सुबह 8 बजे तक कन्या राशि का चंद्रमा अधूरे कार्यों को शांतिपूर्वक पूरा करने की प्रेरणा देगा. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में पहुंचते ही आपके भीतर नई रणनीति बनाने और भविष्य की दिशा तय करने की इच्छा प्रबल होगी. आज हर निर्णय सोच-विचार कर लेने से आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है. जल्दबाजी से बचते हुए परिस्थितियों का सही आकलन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्य, जिम्मेदारियों और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपकी व्यावहारिक सोच सक्रिय रहेगी. आप अपने काम को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और छोटी गलतियों को सुधारने में सफल हो सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मित्रों, सहयोगियों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी नई योजना पर विचार करने या पुराने संपर्कों को मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

मकर राशि

आज चंद्रमा का कन्या से तुला राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में पहचान, अनुशासन और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से आपकी योजनाओं को व्यवस्थित रूप देने और अधूरे कार्यों को पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी. इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा आने से करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. आज अपने व्यवहार और कार्यशैली से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा.

कुंभ राशि

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्ञान, योजनाओं और नए दृष्टिकोण को विकसित करने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से आप आर्थिक मामलों और निजी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहेंगे. किसी पुराने हिसाब-किताब को पूरा करने या भविष्य की वित्तीय योजना बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भाग्य, शिक्षा और नए अनुभवों से जुड़े विषयों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आज किसी नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच में मौलिकता दिखाई देगी. नौकरी करने वालों को अपने कार्यों में सुधार करने के अवसर मिलेंगे.

मीन राशि

आज चंद्रमा का कन्या से तुला राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए साझेदारी, आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन लाने वाला रहेगा. सुबह के समय कन्या राशि का प्रभाव आपको अपने संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. सुबह 8 बजे के बाद तुला राशि में चंद्रमा आने से आपके भीतर नई सोच विकसित होगी और किसी पुराने विषय को अलग नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा. आज शांत मन से लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग के माध्यम से सफलता प्राप्त होगी.