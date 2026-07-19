Aaj Ka Rashifal 19 July 2026: आज इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 20 जुलाई है और दिन रविवार है. आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 3:30 बजे तक है. इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी. इस दिन भगवान शिव व माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ होगा. इसके साथ ही आज का दिन कई राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आएगा. किसी को करियर के लिए शुभ समाचार मिलेगा, तो किसी को धन का लाभ हो सकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मेष राशि के लिए दिनचर्या, कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को अधिक महत्वपूर्ण बना सकता है. आज आप अपने अधूरे कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे और छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देंगे. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता लोगों का विश्वास बढ़ाएगी. यदि किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय से अड़चनें आ रही थीं, तो उन्हें दूर करने के लिए आज कोई व्यावहारिक समाधान मिल सकता है. व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन नई योजनाओं को लागू करने का संकेत देता है. ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर काम करने से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट बातचीत भविष्य के विवादों को टाल सकती है.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश वृषभ राशि के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है. आज आप अपने कार्यों में नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे और लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को गति देने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं. आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और धैर्य का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. जिन लोगों का कार्य कला, शिक्षा, लेखन, डिज़ाइन या संचार से जुड़ा है, उन्हें विशेष उपलब्धि मिल सकती है. व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले पूरी योजना तैयार करके आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए पारिवारिक जीवन, घरेलू जिम्मेदारियों और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है. आप अपने घर और कार्यक्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहेंगे. लंबे समय से टल रहे घरेलू कार्य पूरे करने की प्रेरणा मिलेगी. परिवार की सुविधा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आज लिया जा सकता है, जिसका लाभ भविष्य में दिखाई देगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा. किसी पुराने कार्य में सुधार करने का अवसर मिल सकता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी परिचित के माध्यम से उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है.

कर्क राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कर्क राशि के लिए संवाद, आत्मविश्वास और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है. आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, उनमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी संबंध स्थापित कर सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ और समय पर लिया गया निर्णय आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. यदि किसी नई जिम्मेदारी को लेकर मन में संकोच था, तो आज आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि के लिए आर्थिक योजनाओं, आत्मविश्वास और व्यावहारिक निर्णयों को प्राथमिकता देने का संकेत दे रहा है. आज आप भावनाओं की बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर फैसले लेना पसंद करेंगे. लंबे समय से मन में चल रही किसी योजना को व्यवस्थित रूप देने का अवसर मिल सकता है. आपके भीतर अपनी क्षमता को साबित करने का उत्साह बना रहेगा और यही ऊर्जा आपको नए अवसरों तक पहुंचा सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व आपको सौंप सकते हैं.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ सकता है. आज आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रख पाएंगे और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा. किसी नई शुरुआत को लेकर मन में जो संकोच था, वह धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है और आगे बढ़ने का साहस मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. जिन लोगों का कार्य प्रबंधन, लेखा, शिक्षा, तकनीक या प्रशासन से जुड़ा है, उन्हें विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावनाएं बन सकती हैं.

तुला राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर तुला राशि के लिए आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की तैयारी का समय लेकर आएगा. आज परिस्थितियां आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेने की प्रेरणा देंगी. जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय यदि आप धैर्य से काम करेंगे तो आगे चलकर उसका लाभ मिलेगा. कुछ पुराने अनुभव आज नई दिशा दिखा सकते हैं और उन्हीं के आधार पर आप अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. जिन कार्यों में लगातार मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे, उनमें धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए नई उम्मीदों, संपर्कों के विस्तार और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अनुकूल संकेत लेकर आएगा. आज आप अपनी योजनाओं को पहले से अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी सलाह भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. लंबे समय से मन में चल रही किसी इच्छा को पूरा करने की दिशा में भी प्रगति दिखाई दे सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और दूरदर्शिता का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आएगा. टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसकी गति तेज हो सकती है.

धनु राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर धनु राशि के लिए कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. आज आपके भीतर अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी और आप हर काम को अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे. लंबे समय से जिस उपलब्धि का इंतजार था, उसकी ओर बढ़ने का अवसर मिल सकता है. आपके व्यवहार में संतुलन और स्पष्टता रहने से लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी. यदि आपने पहले किए गए कार्यों में पूरी ईमानदारी दिखाई है, तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं.

मकर राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मकर राशि के लिए ज्ञान, यात्रा, प्रगति और नए अवसरों का संकेत लेकर आएगा. आज आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक सकारात्मक रहेगा और आप हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करेंगे. लंबे समय से रुकी हुई योजना में गति आने की संभावना है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो आज परिस्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित कर सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. यदि किसी नए विभाग या नई जिम्मेदारी की चर्चा चल रही है, तो आपके नाम पर भी विचार किया जा सकता है.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए परिवर्तन, आत्मविश्लेषण और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संकेत दे रहा है. आज आप उन विषयों पर गंभीरता से विचार करेंगे, जिन्हें अब तक टालते आ रहे थे. परिस्थितियों को गहराई से समझने की आपकी क्षमता कई उलझनों का समाधान निकाल सकती है. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपके काम आएगी. धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

मीन राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मीन राशि के लिए साझेदारी, रिश्तों और संतुलित निर्णयों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. आज आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कई पुराने मतभेद आसानी से सुलझ सकते हैं. सहयोग की भावना आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. किसी महत्वपूर्ण चर्चा या समझौते में आपकी विनम्रता और व्यवहार कुशलता सकारात्मक परिणाम दिला सकती है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से बेहतर सफलता मिलने के संकेत हैं. यदि किसी सहकर्मी के साथ मतभेद चल रहा था, तो आज संवाद के जरिए स्थिति सामान्य हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.