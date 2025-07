खूबसूरत दिखने की ऐसी सनक...सर्जरी से बदलवा चुकी हैं आधा शरीर, अब निकलवाने जा रही पसलियां

woman wants to remove ribs to make waist look smaller: दुनिया में खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन चीन की एक रैपर मिला (Mila) का जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि अब वह अपने शरीर से पसलियां तक निकलवाने जा रही हैं. उनके मुताबिक, दूसरी महिलाएं उनके लुक से जलती हैं और पुरुष उन्हें देखकर दीवाने हो जाते हैं.

खूबसूरती की हद (ribs remove from body)

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, मिला अब तक कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुकी हैं, जिसमें दो बार ब्राज़ीलियन बम लिफ्ट (BBL), बट इंप्लांट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और लिप फिलर्स शामिल हैं, लेकिन अब वह अपनी छठी सर्जरी की तैयारी में हैं, जिसमें वह कमर को पतला दिखाने के लिए दोनों तरफ से दो पसलियां हटवाना चाहती हैं. मिला का कहना है, मैं चाहती हूं लोग मुझे देखकर कहें...वह तो बहुत सर्जरी करवा चुकी है, ताकि मैं 'बैड गर्ल' की तरह लगूं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अब उनके लिए कपड़े ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है. उनका शरीर इतना असामान्य हो गया है कि आम ब्रांड्स के कपड़े फिट नहीं आते.

रैपर मिला का जुनून कर देगा हैरान (china woman ribs remove surgery)

सोशल मीडिया पर मिला को उनके लुक को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है. लोग कहते हैं कि उनके शरीर में इतना प्लास्टिक है कि एक दिन वह पिघल जाएंगी, लेकिन मिला को इस सबकी कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कहा, मैं सुंदर हूं और अगर कोई मेरी तस्वीर लेना चाहता है, तो मैं जरूर पोज़ दूंगी. मिला का मानना है कि महिलाएं उनसे नफरत करती हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड्स उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. इससे उनकी दोस्तियां भी टूट गई हैं. वह अब रूस के एक हॉस्पिटल में पसलियां हटवाने की सर्जरी की तैयारी कर रही हैं.

चीनी रैपर की सर्जरी सनक (cosmetic obsession viral story)

हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे जोखिम भरा कदम मानते हैं. अमेरिका के प्लास्टिक सर्जन डॉ. टिम नीयाविन के अनुसार, इस प्रक्रिया से फेफड़ों को ढकने वाले ऊतक को नुकसान हो सकता है और मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है. मगर मिला अडिग हैं और उनके लिए खूबसूरती की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा