प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स बदसूरत नहीं खूबसूरत हैं, जानें क्या है इनमें ऐसा

प्रेग्नेंसी के स्ट्रेच मार्क्स हैं खूबसूरत, जानें इस नए नजरिए को..

अपनी ही बॉडी में आ रहे कुछ बदलावों से अक्सर कई लोग काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं. गर्भावस्था या वजन बढ़ने के कारण आने वाले स्ट्रेच मार्क्स या उम्र बढ़ने के कारण आने वाली झुर्रियां ऐसे ही कुछ बदलाव है, जिनके कारण कई लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक ऐसी क्लिप वायरल हो रही है, जो 'Beauty lies in the eyes of the beholder' यानि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है. इस फलसफे को काफी सहजता से पेश करती हैं.