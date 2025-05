'ये महाराष्ट्र है, हिंदी नहीं मराठी बोलो' महिला को हिंदी बोलने पर टोका, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में एक महिला को सिर्फ हिंदी बोलने की वजह से अपमानित किया जा रहा है. इस घटना ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, बल्कि भाषा को लेकर एक बार फिर भावनाएं भड़क उठी हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जो मराठी बोलता है, एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर इस बात के लिए टोकता है कि वह हिंदी क्यों बोल रही है. वह आदमी महिला से कहता है, 'ये महाराष्ट्र है, यहां मराठी बोलो.' महिला शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन वह शख्स लगातार उस पर मराठी में बोलने का दबाव डालता है. महिला कहती है कि वह हिंदी में सहज है और वही भाषा उसकी प्राथमिकता है.

यहां देखें वीडियो

It's good to learn native language but local people behaving like a mob and forcing outsiders to speak local language is just gundagiri.



I personally faced this issue when I started in Pune. Happened to learn Marathi in next couple of years though.



pic.twitter.com/88ej29QEYm