बच्चे को कुएं में लटका कर Reel बना रही थी महिला, पैर पकड़कर टंगा रहा मासूम, Video देख भड़के लोग, बोले- जेल में डालो इसे

मां अपने बच्चे की सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. एक मां अपनी जान जोखिम में डाल सकती है लेकिन कभी अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देती. लेकिन इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कलयुगी मां नजर आती है, जो अपने वीडियोज पर हिट्स पाने के लिए इस हद तक चली गईं कि अपने बच्चे की जान को जोखिम में डाल दिया. कुएं में बच्चे को लटका कर रील बनाती महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और लोग जमकर इसकी आलोचना कर रहे हैं.

मां का पैर पकड़ कर लटका रहा बच्चा

वायरल वीडियो में एक महिला कुएं के किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है और एक बच्चा उसके पैर से चिपका हुआ है. बच्चा कुएं में लटका हुआ है और हाथों से मां के पैर को पकड़ रखा है. महिला बैठे-बैठे ही डांस भी कर रही है. ऐसे में वह बीच-बीच में बच्चे का एक हाथ छोड़ भी देती है. बच्चा खुले कुएं के अंदर उसके पैर से चिपका हुआ है और गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है.

देखें Video:

Family court in custody case: Only mother can love child more. Even more than father.

Le mother:#ParentalAlienation pic.twitter.com/mc1kl5ziFj