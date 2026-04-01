वंदे भारत के खाने से बिगड़ी महिला की तबीयत! बच्चे को हुआ डायरिया, शिकायत पर IRCTC ने दिया ये जवाब

रांची की रहने वाली आयुषी सिंह ने दावा किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी परेशानी शेयर करते हुए बताया कि उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई, जबकि उनके दो साल के बेटे को डायरिया हो गया. आयुषी के अनुसार, वे 27 मार्च को ट्रेन नंबर 22500 (BSB-DGHR वंदे भारत एक्सप्रेस) के कोच E1 में यात्रा कर रही थीं.

सोशल मीडिया पर उठाया मुद्दा

आयुषी सिंह ने अपने पोस्ट में रेलवे अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है, उन्होंने इसे जानलेवा एलर्जी तक बताया. साथ ही उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट की तस्वीर भी शेयर की, जो रांची के एक अस्पताल की बताई जा रही है. उन्होंने लिखा कि ट्रेन में दिया गया खाना बेहद खराब क्वालिटी का था और स्टाफ ने उनकी शिकायत पर ठीक से ध्यान नहीं दिया. इसके अलावा, उन्होंने पानी के स्वाद पर भी सवाल उठाए.

This is how the allergy escalated further and after consulting a Doctor, I was told that it could have been life threatening had I not consulted immediately. pic.twitter.com/ZegIcnHv4c — The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 30, 2026

IRCTC ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने जवाब देते हुए कहा कि 27 मार्च को उसी ट्रेन में दिए गए खाने की जांच की गई थी और वह संतोषजनक पाया गया. उस दिन किसी अन्य यात्री की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली.

Lunch on Train No. 22500 BSB-DGHR Vande Bharat Express (Coach E1) on 27.03.2026 was checked & found satisfactory. No other complaints received reg. Quality/Hygiene or safety of food on the day. — IRCTC (@IRCTCofficial) March 30, 2026

यह घटना एक बार फिर से ट्रेन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है. जहां एक तरफ IRCTC अपने स्टैंड पर कायम है, वहीं दूसरी ओर यात्री का अनुभव कुछ और ही कहानी बता रहा है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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