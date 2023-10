बेंगलुरु में फुटबॉल मैच के दौरान दर्शक ने दिखाया ऐसा अजीबोगरीब पोस्टर, वायरल हो गया फोटो

फुटबॉल मैच के दौरान दर्शक ने लहराया We Are Hiring लिखा पोस्टर.

कहते हैं कि मुंबई (Mumbai) कभी नहीं सोती (sleep), ठीक वैसे ही बेंगलुरु (Bengaluru) कभी भी अपने काम (break from work) से छुट्टी नहीं लेता. चाहे आप किसी मूवी थिएटर (movie theater) के अंदर हों या ट्रैफिक में फंसे (stuck in traffic) हों, शहर अपने काम में व्यस्त रहता है. ऐसा लगता है जैसे बेंगलुरु कभी भी नहीं रुकता और ये शहर हमेशा हर वक्त काम के बारे में ही सोचता है. इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में एक फुटबॉल मैच (football match) के दौरान नजर आया. जब एक दर्शक मैच के दौरान एक पोस्टर (poster) दिखाता नजर आया, पोस्टर पर लिखा था, 'वी आर हायरिंग. (We are hiring)'