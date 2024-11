विस्तारा की आखिरी फ्लाइट पर क्रू मेंमर्स ने की इमोशनल अनाउंसमेंट, जीता यात्रियों का दिल, वायरल हुआ Video

विस्तारा के एक कैप्टन ने टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के साथ विलय से पहले सोमवार को संचालित आखिरी उड़ान में अपने चालक दल का परिचय देते हुए एक इमोशनल अनाउंसमेंट की. कैप्टन सुधांशु रायकवार की छोटी क्लिप एक्स यूजर अमन गुलाटी द्वारा साझा की गई थी और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

फर्स्ट ऑफिसर नेहल को माइक देने से पहले कैप्टन सुधांशु रायकवार ने कहा, "एक ब्रांड के रूप में विस्तारा की आखिरी सेवा... हम आपको सर्वोत्तम सुरक्षा और सेवा प्रदान करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं." नेहल ने कहा, “वर्षों से, विस्तारा ने महाद्वीपों और संस्कृतियों में फैले अनगिनत यात्रियों को जोड़ा है और ऐसी यादें बनाई हैं जो आगे बढ़ेंगी'' समर्पण, सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ आपकी सेवा करना हमारा मिशन और खुशी है और आज हम उसी उच्च मानक के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

देखें Video:

Captain Capt Sudhanshu Raikwar and First Officer @Nehal_404 made an emotional yet confident announcement yesterday, marking their final flight as cockpit crew with @airvistara . #Aviation #Avgeek #Pilot #vistaraflight #Vistara https://t.co/G3rvMkTSRE pic.twitter.com/OvmZSmA2JT